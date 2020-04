Rodenstock hat eine Reihe von kostenlosen Webinaren für seine Partneroptiker angesetzt, um ihnen in der Corona-Krise beizustehen.Im Rahmen der Initiative #stärkerzusammen entwickelte Rodenstock eine Reihe an Maßnahmen, die sich mit den Fragen beschäftigen: „Was passiert während und nach der Corona-Krise mit meinem Geschäft – und wie kann ich jetzt sinnvolle Schritte ergreifen?“

In der kostenlosen Webinar-Reihe werdenAntworten auf die aktuellen fachlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen während und nach der Krise gegeben. „Alle Teammitglieder, ob zuhause oder im Geschäft, sind je nach Themenschwerpunkt herzlich willkommen. Wir konnten hochkarätige Referenten gewinnen, die uns ihr fundiertes Know-How zur Verfügung stellen“, so Rodenstock in einem Rundschreiben.

Hier die Webinare und Termine im Überblick:

„Wichtige Informationen für Unternehmer in Zeiten von Corona“ (gültig in Deutschland)

Martin Brüker (Steuerkanzlei Brüker, Straubing)

– Mögliche Maßnahmen infolge der Corona-Krise (Steuerliche & sozialversicherungs-

rechtliche Liquiditätshilfen, Staatliche Zuschüsse, Kurzarbeit)

– Pflichten des Unternehmers/Geschäftsführers in der Unternehmenskrise

– Wer erteilt Auskünfte und unterstützt bei Fragen

Termine:

08.04.2020 18:00Uhr – 19:30Uhr

15.04.2020 09:00Uhr – 10:30Uhr

22.04.2020 18:00Uhr – 19:30Uhr

„Durch aktives Handeln die Krise bewältigen“

Lutz Jurkat (Spotleit GmbH, Hamburg)

– Sinnvolle Online und Offline Kommunikation zu meinen Kunden

– Aktuelle Umsatzmöglichkeiten je nach Geschäftsöffnung

– Marketingideen für den optimalen Neustart nach der Krise

– Welche Tricks gibt es, um aktuelle Umsatzeinbußen in den Folgemonaten

auszugleichen

Termine:

09.04.2020 09:00Uhr – 10:30Uhr

16.04.2020 16:00Uhr – 17:30Uhr

23.04.2020 09:00Uhr – 10:30Uhr

„Wie meistere ich die aktuelle Situation in meinem Augenoptik-Geschäft?”

Prof. Dr. Stephan Degle (Ernst Abbe Hochschule, Jena)

– Hygienevorschriften und -maßnahmen

– Möglichkeiten zur Refraktionsbestimmung, Gesundheitsvorsorge

und Sehhilfenversorgung

– Kundenkommunikation im Fachgeschäft

Termine

07.04.2020 13:00Uhr – 14:30Uhr

16.04.2020 09:00Uhr – 10:30Uhr

20.04.2020 13:00Uhr – 14:30Uhr

„Immer wieder aufstehen: Die richtige Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden in der Krise“

Kishor Sridhar (Key Note Speaker, Berater und Publizist, München)

1. Mitarbeiter:

− Wie Sie verdeckte Ängste Ihrer Mitarbeiter erkennen und sie wieder aufbauen

− Die drei wirksamsten Techniken, um Mitarbeiter zu motivieren, wenn sie zu Hause oder nur noch Teilzeit arbeiten dürfen

− Wie Sie den Neustart gestalten, um wieder Vollgas zu geben

2. Kunden:

− Was Ihre Kunden jetzt an Kommunikation von Ihnen benötigen

− Fünf simple und hochwirksame Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu reaktivieren und neu durchzustarten

Termine:

06.04.2020 16:00Uhr – 17:00Uhr

13.04.2020 18:00Uhr – 19:00Uhr

20.04.2020 16:00Uhr – 17:00Uhr

27.04.2020 18:00Uhr – 19:00Uhr

So können Sie teilnehmen:

1) Senden Sie eine E-Mail an akademie@rodenstock.com und schicken Sie Ihre Kundennummer sowie Ihr gewünschtes Teilnahmedatum zukommen. Sie können auch an mehreren Webinaren teilnehmen.

2) Per E-Mail erhalten Sie einen Teilnahme-Link.

3) Klicken Sie kurz vor Start der Schulung auf den Link und melden Sie sich an – das Webinar läuft über Ihren Browser. Eine zusätzliche Software ist nicht nötig.

Darüber hinaus stehen auch Rodenstocks interne Produkttrainer vorübergehend kostenfrei für Einzelgeschäftsschulungen rund um Rodenstock-Produkte und Neueinführungen zur Verfügung. Einen entsprechenden Termin für ein Webinar kann man über trainer@rodenstock.com anfragen.

Weitere Informationen zur Initiative #stärkerzusammen finden Sie außerdem zeitnah im Rodenstock NET.