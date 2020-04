Bild: CooperVision

Auch CooperVision reagiert auf die Corona-Krise. Unter dem Motto “Der Augenblick, wenn Sie Ihre Kunden trotz #WirBleibenZuhause mit Kontaktlinsen versorgen können”, stellt der Hersteller seinen Partneroptikern einen Lieferservice zur Verfügung, der Kontaktlinsen direkt zu Kunden nach Hause bringt.



Unter dem Namen CooperVision Direct führt CooperVision einen neuen Service ein, welcher Augenoptikern ab sofort und insbesondere in der aktuellen, durch die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) bestimmten Zeit helfen soll.

Das Alltagsleben der Bevölkerung hat sich im Zuge der Corona-Krise und seit den getroffenen Maßnahmen der öffentlichen Behörden und Institutionen stark verändert. Das öffentliche Leben wurde auf ein Minimum heruntergefahren und viele Menschen arbeiten mittlerweile von zuhause, um so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Zwar ist das Tragen von Kontaktlinsen unter Einhaltung der auch bisher geltenden Hygienemaßnahmen sicher, dennoch fehlt es vielen Augenoptiker momentan an einer geeigneten Plattform, diese weiterhin an ihre Kunden zu verkaufen. Zwangsläufig verändert sich im Zuge dessen auch das Konsumverhalten. So verlagern sich Anschaffungen des täglichen Bedarfs – und dazu zählt z.B. auch der Kauf von Kontaktlinsen – aktuell verstärkt ins stets verfügbare Internet.

„Als Partner des stationären Handels möchte CooperVision seine Partner dabei unterstützen, auch weiterhin ihre bestehenden Kontaktlinsenträger bedenkenlos und vor allem kontaktlos zu versorgen. Wir haben mit Hochdruck an dieser einfachen, aber wirkungsvollen Lösung gearbeitet und sind froh, diese heute unseren Partnern präsentieren zu können“ erklärt Jérôme Kuzio, Head of Marketing CooperVision DACH. „Augenoptiker können ab sofort Kontaktlinsen, die sie für ihre Kunden über CooperVision bestellen, auf direktem Wege zum Endkunden nach Hause oder an jede andere Wunsch-Adresse liefern lassen. Und weil wir unsere Partner in dieser schweren Zeit auch finanziell unterstützen möchten, übernimmt CooperVision bis einschließlich 30. Juni 2020 vorerst die Versandkosten.

So funktioniert CooperVision Direct. Grafik: CooperVision

CooperVision Direct wird als Service Angebot unter CooperVision advantage™ nicht nur während dieser schweren Krise, sondern auch darüber hinaus für alle Partner verfügbar sein.



Weitere Informationen zu CooperVision Direct und den Funktionen erhalten Kunden bei ihrem CooperVision Gebietsleiter oder auf der CooperVision Website unter www.coopervision.de/CooperVisionDirect