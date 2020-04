Die OHI schickt optimistische Grüße: Das OHI Update wird zur Planungssicherheit wegen der Corona-Krise verschoben. Grafik: OHI

Angesichts der Corona-Krise wird die Wiener Optometrie- und Hörakustik-Convention OHI UPDATE verschoben. Das Fortbildungsevent soll nun am Samstag, dem 5. September stattfinden.

Basierend auf den aktuellen Ausgangsbeschränkungen in Österreich, hat sich die Geschäftsführung der Wiener OHI – Optometrie & Hörakustik Initiative – gemeinsam mit den Partnern der Industrie entschlossen das OHI UPDATE 2020 mit allen Vorträgen und der Industrieausstellung in den frühen Herbst auf Samstag, den 5. September zu verschieben.

Die österreichische Bundesregierung hat für April eine „schrittweise“ Aufhebung der Ausgangbeschränkungen – im Zusammenhang mit der CoVID-19 Pandemie –in Aussicht gestellt. Ob dieser Zeitpunkt hält und wie sich eine „schrittweise“ Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen gestalten wird, ist derzeit nicht absehbar. Möglicherweise werden ähnlich wie vor dem 16. März 2020 für eine gewisse Zeit Versammlungen „Indoor“ auf maximal 100 Personen beschränkt. Genaue Prognosen für Veranstaltungen im Mai sind zurzeit jedoch nicht möglich.

Basierend auf diesen Fakten – und wegen der fehlenden Planungssicherheit für den ursprünglichen Termin Anfang Mai – wurde das OHI UPDATE 2020 nun auf Samstag, den 5. September verlegt.

OHI bittet um Zusammenhalt in der Krise

“Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung Augenoptikerinnen und Augenoptiker, Hörakustikerinnen und Hörakustiker, unsere Partner der Industrie, Vortragende, Journalistinnen und Journalisten aufgrund der höheren Gewalt der CoVID-19 Pandemie dazu nötigen wird, ihre Teilnahme am OHI UPDATE neu zu überdenken und hoffentlich mit uns gemeinsam neu zu planen. Wir wissen darüber hinaus, dass wir mit der Terminverschiebung einen nicht unerheblichen Mehraufwand an Organisation aufbürden. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig”, erklären die beiden OHI Geschäftsführer Harald Belyus und Walter Gutstein unisono.

De facto ist eine Tagung nur mit der entsprechenden Teilnehmeranzahl für alle Beteiligten ein Erfolg. Und das Team der OHI ist dafür bekannt alles zu geben um gemeinsam mit deren Partnern einen gelungenen Branchenevent zu organisieren. Deshalb hoffen die Veranstalter vom OHI UPDATE, dass alle Beteiligten für den neuen Termin im September gewonnen werden können.

Bestehende Anmeldungen bleiben für 5. September gültig

Die bereits bestehenden Anmeldungen für das OHI UPDATE 2020 bleiben weiterhin gültig. Alle bereits eingebuchten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits eine eMail mit der Bitte um Feedback, ob ein Besuch der verschobenen Veranstaltung am Samstag, den 5. September 2020 in Ordnung geht. Das Online-Feedback erfolgt einfach durch das Anklicken eines „Ja“ oder „Nein“ Links, welche in den ausgesandten eMails an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom OHI UPDATE 2020 integriert sind. Seitens der Veranstalter des österreichischen Branchenevents hofft man auf möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit einem “Ja” zum Herbsttermin antworten. Falls ein Besuch am 5. September jedoch nicht erwünscht ist, erhält man selbstverständlich die bereits getätigte Zahlung rückerstattet.



Industriepartner unterstützen den September Termin

“Wir haben bereits mit allen Industriepartnern Kontakt aufgenommen. Alle haben uns ihre großzügige Unterstützung für den neuen Termin zugesagt. Dafür sind wir in dieser dem Coronavirus verschuldeten Krise enorm dankbar”, unterstreicht Gutstein. “Gemeinsam mit unseren Partnern der Industrie, unseren Vortragenden – und nicht zuletzt den Augenoptikern und Hörakustikern – sehen wir optimistisch einem wie in den letzten Jahren gelungenen Branchenevent am 5. September entgegen”, so Belyus optimistisch.

Early Bird Tarif bis 30. Juni verlängert

Aufgrund der Corona-Virus Krise und dem verschobenen Termin für das OHI UPDATE 2020 auf Samstag, den 5. September, wurde der Early Bird Tarif von 25 Euro – statt 45 Euro – bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Falls Sie sich noch nicht zum OHI UPDATE 2020 angemeldet haben, so ist jetzt ein großartiger Zeitpunkt dies nachzuholen. Infos zum neuen Termin und Anmeldung finden sich auf der Webseite www.ohi.at/update.

OHI UPDATE 2020 – Fortbildung in Kombination mit Industrieausstellung und anschließender Weinverkostung

Ort: SO/Vienna Sofitel, Praterstraße 1, 1020 Wien

Datum und Zeit: Samstag, 5. September 2020, 8:30 bis 18:00

Infos und Anmeldung: ohi.at/update





Kontakt

OHI GmbH

Sekretariat: Donaufelder Straße 8/2/1, 1210 Wien, Österreich

Ausbildungszentrum: Eichenstraße 38/2OG, 1120 Wien, Österreich

Tel: +43 (1) 2700278

Fax: +43 (1) 2533033-2399

Web: www.ohi.at

Instagram: @ohiwien

YouTube: www.ohi.at/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/school/ohigmbh

eMail: sekretariat@ohi.at