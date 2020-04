Alcon präsentiert seine DAILIES TOTAL1® Ein-Tages-Kontaktlinsen im neuen und noch hochwertigerem Packungs-Design mit goldenen Akzenten.

Alcon, der globale Marktführer im Bereich Augenheilkunde, präsentiert ein neues Packungs-Design für seine DAILIES TOTAL1® Ein-Tages-Kontaktlinsen. Alle Verpackungen der DAILIES TOTAL1® und DAILIES TOTAL1® Multifokal-Kontaktlinsen werden künftig im brandneuen Look mit goldenen Akzenten geliefert.

Bereits ab April 2020 kommt es zur Auslieferung der ersten Kontaktlinsen im neuen Packungsdesign. Die bisherige DAILIES TOTAL1® Verpackung wird dann schrittweise durch das neue Verpackungsdesign ersetzt.

Es kann daher vorkommen, dass, abhängig von den Linsenparametern, für einen kurzen Zeitraum sowohl alte als auch neue Verpackungen ausgeliefert werden. Alcon wird den augenoptischen Fachhandel über diese Änderung bzw. Umstellung informieren und begleitende Werbematerialien zur Verfügung stellen. Diese sind erhältlich über den zuständigen Alcon Verkaufsrepräsentanten oder direkt über den Alcon Kundenservice.

„Gerade für Konsumenten mit hohen Trageanforderungen ist es wichtig, sich zu 100% und ohne Einschränkungen auf seine Kontaktlinsen verlassen zu können. Die hochwertigen DAILIES TOTAL1® Ein-Tages-Kontaktlinsen bieten eine hervorragende Kombination von überdurchschnittlicher Sauerstoffdurchlässigkeit5* und langanhaltender Lubrizität.2,3. Dadurch fühlen sie sich an wie ein Hauch von Nichts1 und entsprechen so den Anforderungen an einen Tragekomfort auf höchstem Niveau“, so Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Leiter Alcon Vision Care, DACH. „Wir freuen uns auf die Einführung der neuen Verpackung, die die Positionierung der DAILIES TOTAL1® Ein-Tages-Kontaktlinsen auch optisch hervorhebt”.

DAILIES TOTAL1® sind die ersten Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen mit Wassergradient und stehen für hohe Verbraucherzufriedenheit. 9 von 10 Teilnehmer einer Studie stimmten zu, dass DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen so komfortabel sind, als würde man keine Kontaktlinsen tragen.1

DAILIES TOTAL1® Ein-Tages-Kontaktlinsen sind für das Tragen mit täglichem Austausch empfohlen und in den folgenden Stärken erhältlich:

DAILIES TOTAL1® DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL +6.00 bis +0.50 (0.25 dpt. Abstufung) -10.00 bis +6.00 (0,25 dpt. Abstufung) -0.50 bis -6.00 (0.25 dpt. Abstufung) Additionsstufen: LO/MED/HI -6.50 bis -12.00 (0.50 dpt. Abstufung)

Über Alcon

Literaturhinweise

* Dk/t = 156 @ –3,00 dpt / Erhältlich auf dem deutschen Markt:

Unabhängiges Marktforschungsinstitut (Daten Stand 09/2019).