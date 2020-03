Symbolfoto: Weyo / Adobe Stock

EssilorLuxottica hat mit Blick auf die COVID-19-Pandemie seine am 6. März 2020 veröffentlichte Unternehmensprognose revidiert. Die Gewinnerwartungen für 2020 sind demnach nicht länger gültig, so der Konzern in einer Pressemitteilung.

Im Januar und Februar erzielte EssilorLuxottica noch ein solides Wachstum, das den Zielen für das Gesamtjahr entsprach. Die Geschäftsbedingungen begannen sich im März zu verschlechtern, als sich das Virus, das zunächst vorwiegend auf China Auswirkungen hatte, Regionen Europas und Nordamerikas erreichte. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen eine weitere Verlangsamung der Geschäftstätigkeit mit wesentlichen Auswirkungen auf die Rentabilität. Gegenwärtig kann das Unternehmen noch keine Bewertung des vollen Umfangs der Auswirkungen von COVID-19 vornehmen, da die Situation weiterhin unbeständig ist.

Mit dem heutigen Tag hat Essilor alle Produktionsstandorte in Frankreich vorübergehend geschlossen. Die Produktionskontinuität ist jedoch gewährleistet dank des weltweiten Netzwerks von miteinander verbundenen Fabriken und Labors. Alle Produktionsstätten in China arbeiten mittlerweile wieder auf voller Leistung und verfügen über freie Kapazitäten. Die E-Commerce-Aktivitäten wachsen dagegen ohne Auftragsrückstände.

Luxottica

Die Produktionsstätten von Luxottica haben ihre Tätigkeit in Italien und anderen kleineren Ländern vorübergehend eingestellt, während sie in China wieder auf normalem Niveau liegen.

Ladengeschäfte in Europa und Nordamerika sind von vorübergehenden Sperrmaßnahmen lokaler Regierungen betroffen, während die E-Commerce-Plattformen des Unternehmens weiterhin weltweit operieren.

EssilorLuxottica und seine beiden Betreibergesellschaften werden einen Notfallplan erarbeiten, der Kosten- und Liqiditätskontrolle vorsieht. Aufschiebbare Investitionen werden auf Eis gelegt und die globale Kapazität an die Deckung der aktuellen Nachfrage angeglichen.