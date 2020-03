Screenshot der Website Schiffsmesse.com

Die Hamburger Schiffsmesse wurde nun auch wegen der Corona-Krise abgesagt. Eigentlich sollte die größte Fachmesse Norddeutschlands vom 16.-17.Mai in der Elbphilharmonie stattfinden. Doch nun wurde sie auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Diese geht aus der Website der Veranstaltung hervor.

Über die Schiffsmesse

Die Schiffsmesse versammelt Independent Labels, Designer und Fachpublikum, um sich zu inspirieren und auszutauschen. Das Hamburger Brillenlabel Hamburg Eyewear, rund um Christian Eydam und Wolfgang Kampf, hatte die Idee für die schwimmende Brillenordermesse, die 2010 das erste Mal stattfand. Damals diente als Location noch der 50 Jahre alte Museumsfrachter Cap San Diego, daher der Name „Schiffsmesse“. Aufgrund steigender Nachfrage war der Frachter bald zu klein, sodass das ehemalige Hauptzollamt im Hamburger Hafen als Standort für die Veranstaltung genutzt wurde. Ab 2018 eine besondere Neuerung: Die Schiffsmesse fand seitdem im Hotel The Westin Hamburg in der Elphilharmonie statt.