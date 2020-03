Farbenfrohe Brillen für den Frühling: Die Partnerschaft zwischen GUESS und J Balvin wird fortgesetzt. Mit Colores wird die Vision von Balvin, seine Ästhetik 2020 akustisch und in Form von Kleidung wiederzugeben, ein zweites Mal zum Leben erweckt.

Nachdem die Kollektion Vibras von Guess sehr erfolgreich war und Balvins Tour mit einzigartigen Artikeln und Designs für all jene begleitete, die viel unterwegs sind, geht es nun weiter:

Die Capsule Collection GUESS x J Balvin Colores ist eine dreiteilige Brillenkollektion, die in zahlreichen leuchtenden Farben erhältlich ist. Darunter Acetat in blauem Havanna und kristallklarem Orange, Acetat in grünem Havanna und kristallklarem Grün, Acetat in bernsteinfarbenem Havanna und in hellem, kristallklarem Acetat. Diese geometrischen und Cat-Eye-Modelle sind ein besonderes Accessoire für den Frühling. Die Kollektion wird von J Balvins Album Colores inspiriert, welches im März veröffentlicht wird und mit roten, gelben, grünen, blauen und violetten Farbtönen gestaltet ist.

GU8224

Sonnenbrille aus Acetat mit rechteckiger Form, verfügbar in zahlreichen ausgefallenen Farbkombinationen, wie Acetat in blauem Havanna und kristallklarem Orange. Alle Modelle enthalten das Logo GUESS x J Balvin an den Bügeln.

GU8225

Eine moderne Sonnenbrille aus Acetat mit einer rechteckigen, sehr schmalen Form. In zahlreichen ausgefallenen Farbkombinationen wie Acetat in grünem Havanna und kristallklarem Grün erhältlich. An den Bügeln aller Brillen befindet sich das Logo GUESS x J Balvin.

GU8226

Feminine Sonnenbrille in Cat-Eye-Form. Aus Acetat hergestellt, ist diese Brille in zahlreichen ausgefallenen Farbkombinationen erhältlich, darunter Acetat in bernsteinfarbenem Havanna mit kristallklarem Acetat. Alle Modelle sind an den Bügeln mit dem Logo GUESS x J Balvin verziert.