SARS-CoV-2 stellt unsere gesamte Gesellschaft vor enorme Herausforderungen – ganz besonders jedoch die Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind! Um sie bestmöglich zu unterstützen, bündelt die Thieme Gruppe die im Unternehmen verfügbaren relevanten Inhalte auf www.thieme.de/corona. Dazu gehören unter anderem fundierte Patienteninformationen inklusive Symptom-Checker, ein Online-Kurs zu COVID-19, relevante Inhalte aus Thieme Fachzeitschriften und Büchern sowie aktuelle Stellungnahmen verschiedener Fachgesellschaften. Sämtliche Angebote sind kostenfrei.

Thieme Compliance, Deutschlands führender Anbieter für Patienteninformationen, stellt ein kompaktes Informationsportal über das neuartige Coronavirus zur Verfügung. Dieses richtet sich an Fachpersonal wie auch an Laien, die nach fundierten Informationen suchen, gleichermaßen. Mit einem Symptom-Checker können Patienten prüfen, ob sie sich an ihren Hausarzt beziehungsweise den hausärztlichen Bereitschaftsdienst wenden sollen. Darüber hinaus bietet das Informationsportal Informationen über Ansteckungsrisiken, Methoden der Vorbeugung, informiert über die Hintergründe der Krankheit und bietet einen Überblick über die derzeitigen Therapie-Ansätze. Eine Sammlung von Links bündelt verlässliche Informationsquellen für Patienten.

Speziell für medizinische Fachkräfte und Laborspezialisten hat Thiemes Kooperationspartner Area9 Lyceum einen Online-Kurs entwickelt. Dieser vermittelt wichtiges Wissen zu Ursprung der Erkrankung COVID-19, Vorbeugung, Übertragungswege und Symptome. Das Angebot nutzt dafür adaptive Lernalgorithmen, die zügige Lernerfolge ermöglichen.

Ein Redaktionsteam hat sämtliche relevanten Inhalte aus den bestehenden Thieme Angeboten zusammengestellt – darunter aktuelle Beiträge aus Thieme Fachzeitschriften und Büchern zur persönlichen Schutzausrüstung, zur Händehygiene, zur Infektionsprävention und andere. Das Magazin „kma Klinik Management aktuell“ bündelt zudem News und Hintergrundinformationen, die insbesondere für Entscheider in Kliniken relevant sind. Stellungnahmen verschiedener Fachgesellschaften ergänzen das Informationsangebot.

Thieme hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ärzten, Pflegenden und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen in den verschiedenen Situationen ihres beruflichen Handelns die entscheidenden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. In der aktuellen Situation fühlt sich Thieme diesem Anspruch in besonderer Weise verpflichtet.

