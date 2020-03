ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod. Foto: ZVA

Der ZVA hat ein neues Infoblatt zu möglichen betrieblichen Auswirkungen der Krise rund um den Corona-Virus herausgegeben. “Infolge der Verbreitung der Erkrankung COVID-19 in Deutschland drohen Auswirkungen auf die Augenoptikbetriebe wie der Ausfall von Mitarbeitern, Umsatzeinbrüche oder gar Betriebsschließungen”, heißt es darin. Das Infoblatt kann hier auf der Website des ZVA als PDF heruntergeladen werden.

Außerdem veröffentlichte ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod ein Statement zur aktuellen Lage. OPTIC+VISION gibt es hier im Wortlaut wieder:

Statement des ZVA-Präsidenten

“Liebe Kollegen und Kolleginnen,

vor dem Hintergrund der aktuellen Lage und täglich neuen

Nachrichten zur Corona-Pandemie ist gegenwärtig nicht zu

sagen, was die nächsten Tage bringen werden und welche

Maßnahmen die Politik auf Bundes- und Landesebene weiter

ergreifen wird, um die Bevölkerung zu schützen. Ziel aller

Bemühungen ist es, die Verbreitung des Virus so zu

verlangsamen, dass alle erkrankten Menschen die nötige

medizinische Versorgung erhalten, hierbei sind vor allem ältere

Menschen und jene mit Vorerkrankungen zu nennen.

Ob von möglicherweise angeordneten Betriebsschließungen

auch das Augenoptikerhandwerk betroffen sein wird, ist zum

jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Bereits jetzt möchte ich Ihnen

aber empfehlen, die nötigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer

Kunden, Ihrer Mitarbeiter und Ihrer eigenen Person zu ergreifen

und im betrieblichen Alltag gewissenhaft zu beherzigen.

Hierzu zählt, den Kontakt zu Kunden auf ein Mindestmaß zu

reduzieren. Verzichten Sie, wenn möglich, auf alle

Dienstleistungen, die eine direkte Nähe zum Kunden erfordern,

sofern diese warten können. Verschieben Sie beispielsweise

Neuanpassungen von Kontaktlinsen oder vergrößernden

Sehhilfen und Brillenverkäufe und führen in Ihrem Betrieb

vorrangig nur solche Tätigkeiten durch, die die visuell

uneingeschränkte Teilhabe des Kunden am Leben sicherstellen.

Hierunter fallen Reparaturen und „Notversorgungen“ mit

Kontaktlinsen oder Pflegemitteln.



Diese Maßgabe gilt selbstverständlich nur, solange ein solches

Vorgehen nicht im Widerspruch zu behördlichen Anordnungen

oder Empfehlungen steht.

Auch obliegt es letztlich allein Ihnen als Betriebsinhaber, die

oben beschriebene Vorgehensweise umzusetzen.

Ich wünsche Ihnen in dieser für uns alle nicht einfachen Situation

das nötige Geschick, die für Ihren Betrieb, Ihren Kunden und Ihre

Mitarbeiter richtigen Entscheidungen zu treffen.

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Truckenbrod”