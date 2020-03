Die Mister Spex CEOs Mirko Caspar und Dirk Graber ergreifen starke Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden. Foto. Mister Spex



Aus aktuellen Anlass ändert Mister Spex seine Öffnungszeiten: Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern hat Europas führender Online-Optiker entschieden, deutschlandweit seine 21 Stores bis auf weiteres auf eine Notversorgung umzustellen. Von Montag bis Samstag zwischen 11:00 bis 14:00 Uhr und 16:00 bis 19:00 Uhr werden in die Läden bestellte Brillen weiterhin ausgehändigt und angepasst. Ein regulärer Verkauf von Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen sowie Sehtests, Brillen- und Kontaktlin-senanpassungen finden nicht statt.

Bereits gebuchte Services werden neu terminiert und die Kunden dazu kontaktiert. Weitere Neueröffnungen werden zunächst ausgesetzt. Alle Online-Services von Mister Spex werden den Kunden weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Das betrifft die Bestellung und den Versand von Brillen sowie Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Pflegemitteln.

„Wir haben ausreichend Waren auf Lager, um unsere Kunden mit allen Produkten jederzeit weiterhin schnell und zuverlässig versorgen zu können“, betont Dirk Graber, Gründer und Geschäftsführer von Mister Spex. „Gleichzeitig haben wir bereits in den letzten Wochen alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.“

Ein Großteil der Belegschaft von Mister Spex arbeitet aktuell von zu Hause aus. Im Logistik-zentrum, zu dem auch Fertigung und Werkstatt gehören, wird seit der vergangenen Woche bereits in strikt getrennten Schichtsystemen gearbeitet, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus unter den Mitarbeitern so gering wie möglich zu halten. Auch in stationären Geschäften waren die Hygiene-Standards zuletzt noch einmal deutlich erhöht worden.

„Vor dem Hintergrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sind wir allerdings zu dem Entschluss gekommen, dass eine Umstellung des regulären Geschäftsbetriebs unserer Stores der sicherste Weg ist, um unsere Kunden und Mitarbeiter an dieser Stelle zu schützen und trotzdem Kunden mit dringend benötigten Sehhilfen zu versorgen“, erklärt Mirko Caspar, zweiter Geschäftsführer von Mister Spex.