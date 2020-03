Das ZVA Präsidium, bestehend aus Präsident Thomas Truckenbrod (mitte) und den

beiden Vize-Präsidenten Christian Müller (r.) und Dieter

Großewinkelmann (l.) wurde mit überzeugenden Mehrheiten wiedergewählt. Foto: ZVA/Peter Magner

Die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) votierten am Wochenende des 7./8. März für Stabilität in bewegten Zeiten und würdigten die gute Arbeit des Präsidiums, des Vorstands und der Ausschüsse.

„So schweißtreibend war es selten“, bilanzierte ein Delegierter am Ende des ersten von zwei Tagen, die die ZVA-Mitgliederversammlung in Dresden gastierte. Er bezog sich auf die „aktive Minipause“, die eine Gesundheitskoordinatorin der IKK Classic mit dem Auditorium durchführte, nachdem die Vorträge und Berichte des Samstagsvormittags bereits ein halbes Dutzend vollgemacht hatten. Den Auftakt hatte nach einem Grußwort durch Dr. Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden, wie gewohnt ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod mit seinem Bericht zur aktuellen Situation gemacht. Er schlug dabei den Bogen zurück zur ZVA-Obermeistertagung vor einem halben Jahr, als die Aussage eines Referenten im Bundesgesundheitsministerium bezüglich der EU-Medizinprodukteverordnung unmittelbar vor der Obermeistertagung zu der Sorge geführt hatte, dass das zur Umsetzung erforderliche Anpassungsgesetz zwingend eine schriftliche ärztliche Verordnung fordere. Diese Sorge hatte sich nun wiederum kurz vor der Tagung in Dresden erfreulicherweise erledigt: „Vorgestern stimmte der Bundestag dem EU-Medizinprodukte-Anpassungsgesetz zu – in der uns genehmen Form“, verkündete Truckenbrod. Dies sei jedoch durchaus kein Selbstläufer gewesen, sondern das Resultat einer gezielten und beharrlichen politischen Verbandsarbeit.



Den Ausführungen Truckenbrods folgten die Berichte aus den

Ausschüssen: Für den Berufsbildungsausschuss referierte der

Vorsitzende Rainer Hankiewicz, für den

Betriebswirtschaftlichen Ausschuss ZVA-Abteilungsleiterin

Petra Seinsche (stellvertretend für den Ausschussvorsitzenden

Thomas Heimbach), für den Fachwissenschaftlichen Ausschuss

ZVA-Vizepräsident und Ausschussvorsitzender Christian

Müller sowie abschließend für den Ausschuss für

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing dessen Vorsitzender

Giovanni Di Noto. Alle vier Ausschussvorsitzenden wurden im

Verlaufe des ersten Versammlungstages per Wahl zudem in

ihren Ämtern bestätigt.

Gleiches gilt für das ZVA-Präsidium: Mit überzeugenden

Mehrheiten wurden Präsident Thomas Truckenbrod sowie die

beiden Vize-Präsidenten Christian Müller und Dieter

Großewinkelmann wiedergewählt und erfuhren damit das

Vertrauen der Delegierten, die politischen und wirtschaftlichen

Interessen der deutschen Augenoptiker auch weiterhin so

erfolgreich wie bisher zu vertreten.

Von Weimar über Allensbach nach Frankreich und zurück

Neben den Berichten zur aktuellen Situation und aus den

Ausschüssen gab es für die Zuhörer außerdem viel Fachliches

zu hören. Als erster Gastreferent lieferte Prof. Dr. Egbert Seidel,

Chefarzt des Zentrums für Physikalische und Rehabilitative

Medizin des Sophien- und Hufeland-Klinikums in Weimar, für

die augenoptische Praxis hochrelevante Erkenntnisse zu der

Auswirkung von Bildschirmarbeit auf die körperliche

Gesundheit und der daraus folgenden Sehhilfenversorgung.

Dr. Alexander Barthel, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Energie,

Umwelt beim Zentralverband des Deutschen Handwerks,

referierte im Anschluss über die Bedeutung der Künstlichen

Intelligenz im Handwerk, bevor ZVA-Geschäftsführer Dr. Jan

Wetzel und Abteilungsleiterin Sigrun Schmitz ein

„regulatorisches Update“ zu den Krankenkassenverträgen, der

Hilfsmittelrichtlinie, der Produktgruppe 25 und den

Festbeträgen gaben.



Am Sonntag dann präsentierte Michael Sommer vom Institut

für Demoskopie Allensbach die Brillenstudie 2019 und damit

aktuelle Befunde zum Sehbewusstsein der Deutschen

(detaillierte Informationen hierzu folgen im Zuge der

Vorstellung des ZVA-Branchenberichts). Dr. med. Andreas

Cordes, Facharzt für Augenheilkunde in Bonn, versetzte das

Auditorium daraufhin in seinem Vortrag zur Ophthalmologie

4.0 in Erstaunen darüber, was Künstliche Intelligenz anhand

von Fundusbildern alles über den Menschen und seinen

allgemeinen Gesundheitszustand offenbart. Den Schlusspunkt

markierte Denis-André Zaugg, CEO Optiswiss, mit einem

thematischen Ausflug zu den Auswirkungen der Reform „100%

santè“ auf den augenoptischen Markt in Frankreich. Sein Fazit:

Wenn die Institutionen einer Branche nicht zusammenarbeiten,

nehmen externe Institutionen wie Versicherungen

und Krankenkassen „das Zepter“ in die Hand, mit potenziell

verheerenden Konsequenzen für den Markt. Die deutsche

Augenoptik könne sich glücklich schätzen, mit dem ZVA eine

geschlossene, starke Interessenvertretung zu haben.