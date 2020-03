Der Spandauer Store von Mister Spex. Foto: Mister Spex

Weitere Omnichannel-Expansion bei Mister Spex: Im März eröffnet Europas führender Online-Optiker zwei neue Stores in Berlin. Nachdem heute ein neues Geschäft in den Spandau Arcaden an den Start ging, folgt am 18. März ein weiteres in der Mall of Berlin.

Mit den Neueröffnungen betreibt Mister Spex nun insgesamt 22 eigene Stores in ganz Deutschland, vier davon befinden sich allein in Berlin. Während das Geschäft im Bezirk Spandau vor allem viele Berliner anspricht, zeichnet sich der Laden in der Mall of Berlin durch seine zentrale Lage aus und richtet sich damit auch an zahlreiche Besucher der Hauptstadt.

Das neue Geschäft in Spandau bietet Kunden auf mehr als 110 qm Verkaufsfläche eine Sortiment mit über 800 Brillen und Sonnenbrillen, während das Geschäft in Berlin Mitte auf über 70 qm ein Portfolio aus mehr als 600 Fassungen bereitstellt. Dabei können Kunden aus angesagten Designer-Marken genauso wie aus Independent-Modellen und beliebten Eigenmarken wählen. Das Besondere beim Angebot von Mister Spex ist dabei, dass beim Kauf von Einstärkenbrillen bereits superentenspiegelte Qualitätsgläser (Brechungsindex von 1,5) inklusive Hartschicht im Preis inbegriffen sind. Somit bezahlen Kunden nur den Preis der Fassung und sparen deutlich. Darüber hinaus profitieren sie in den Stores neben der persönlichen Fachberatung vor Ort auch von kostenfreien Services wie Sehtests und Brillenanpassungen. Zudem erhalten sie im Geschäft ebenfalls Zugang zum umfangreichen Online-Sortiment von Mister Spex: Dieses umfasst mehr als 10.000 Modelle von über 150 Marken.

Das Team von Mister Spex in Spandau. Foto: Mister Spex

„Berlin spielt für uns eine ganz besondere Rolle“, sagt Jens Peter Klatt, Vice President Retail bei Mister Spex. „Nicht nur, dass Mister Spex hier Ende 2007 gegründet wurde, in der Hauptstadt eröffnete vor mehr als vier Jahren auch unser erster Store und startete damit unsere Omnichannel-Erfolgsgeschichte. In Berlin können wir somit nicht nur auf viele Erfahrungen zurückblicken, sondern haben gleichzeitig einen großen und treuen Kundenstamm. Daher freuen wir uns, ihnen auch in unseren zwei neuen Geschäften zu zeigen, dass der Brillenkauf alles andere als kompliziert ist und Spaß macht. Wenn man Augenoptikerexpertise einfach erklärt und zugänglich macht, ist es auch nicht schwer, die richtige Brille zu finden. Und die trägt man dann mit genauso viel Freude wie Selbstbewusstsein. Nichts anderes ist unser Ziel.“