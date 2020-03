Dieter Hergesell, neu im Produktmanagement bei Topcon. Foto: Privat

Das Willicher Unternehmen Topcon hat mit Dieter Hergesell zum 1. März Verstärkung im Produktmanagement bekommen. Der Diplom-Ingenieur ergänzt damit das Team rund um Head of Product Management, Regina Otto. Entsprechend des Qualitätsanspruchs von Topcon wird Dieter Hergesell den führenden Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente bei der Weiterentwicklung der strategischen Produktpositionierung, -optimierung und -analyse unterstützen. Als Schnittstelle zwischen den Abteilungen zählt auch die Koordination dieser Bereiche für die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit zu seinen Aufgaben.

Der Neuzugang ist seit knapp 30 Jahren in der Ophthalmologie tätig und bringt umfangreiches Branchenwissen aus dem Produktmanagement und Vertrieb mit. „Wir freuen uns, mit Dieter Hergesell einen so erfahrenen Mitarbeiter in unseren Reihen willkommen zu heißen. Von seinem Know-How aus den unterschiedlichen Bereichen wird Topcon profitieren“, so Regina Otto.

Dorothée Steinhauer betreut Topcon Kunden in Norddeutschland

Dorothée Steinhauer. Foto: Privat

Mit Dorothée Steinhauer hat Topcon als führender Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente in der Ophthalmologie eine erfahrene Gebietsverkaufsleiterin hinzugewinnen können. Zum 1. März hat die Optikermeisterin ihre Tätigkeit in Norddeutschland aufgenommen. Die Hamburgerin freut sich auf Ihre neue Aufgabe und neben den bewährten Topcon Geräten vor allem auch auf die innovativen, vernetzten Lösungen für digitales diagnostisches Datenmanagement, Telemedizin und künstliche Intelligenz. „Es bewegt sich sehr viel bei Topcon. In dieser Zeit der Weiterentwicklung und des Wachstums freuen wir uns sehr über die Expertise und Verstärkung von Dorothée Steinhauer. Sie ist eine tolle Ergänzung unseres Teams, stets mit den Wünschen der Kunden, der Optimierung der Arbeitsabläufe und vor allen Dingen einer optimalen Augengesundheitsversorgung im Blick“, unterstreicht Matthias Wittwer, Vertriebsleiter bei Topcon.

Über Topcon

Topcon ist ein führender Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente in der Ophthalmologie und Augenoptik. Das 1932 in Japan gegründete Unternehmen zählt zu den Technologieführern der Branche und überzeugt seit fast einhundert Jahren durch Innovation und Qualität. Heute beschäftigt Topcon weltweit fast 5.000 Mitarbeiter und ist mit der Topcon Deutschland Medical GmbH mit Sitz in Willich bei Düsseldorf auch in Deutschland und Österreich präsent. Neben einem kompromisslosen Bekenntnis zur Qualität zeichnen vor allem Kundenzufriedenheit und höchste Ansprüche an den eigenen Service das Unternehmen aus. – Seeing Eye Health Differently –

www.topcon-medical.de