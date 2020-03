Mario Klein. Foto: Eschenbach

Seit Anfang des Jahres verstärkt Mario Klein das Eschenbach Eyewear Vertriebs-Team in der Funktion als Key-Account-Manager West. Er betreut in erster Linie traditionelle Optiker mit mehreren Geschäften und bietet individuelle Unterstützung von Marketing bis Sortimentspflege. Seit 19 Jahren ist er bestens vertraut mit der Eyewear-Branche und sehr erfahren in der Betreuung von Filialisten.



Herr Klein unterstützt Markus Spitaler, der seit Anfang des Jahres die Leitung des Key-Account-Management Eyewear bei Eschenbach übernommen hat. Herr Spitaler ist seit 29 Jahren in der Eyewear in unterschiedlichen Positionen tätig, seit 2016 bei Eschenbach Optik als Key-Account-Manager.



Markus Spitaler. Foto: Eschenbach





Über Eschenbach Optik

1913 gegründet, ist Eschenbach Optik heute Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Brillen und optischen Produkten. Ob mit seinen charakterstarken Eyewear-Brands, seinen vergrößernden Sehhilfen oder mit seinen Ferngläsern – das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg vereint Zeitgeist mit zuverlässiger Qualität und inspiriertem Design. Dies beweisen auch drei Red Dot Awards, mit denen Eschenbach Optik für seine Brillen-Kollektionen allein in den letzten drei Jahren ausgezeichnet wurde. Seit über 100 Jahren baut das Unternehmen auf Weitblick und Innovationskraft. Als Kompetenzpartner auf Augenhöhe setzt Eschenbach auf Service, Expansion und Fortschritt, entwickelt sich stetig weiter und bleibt immer in Bewegung – aus Tradition modern. Mit seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. www.eschenbach-optik.com