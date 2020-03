Bei Lunor werden Brillenfassungen seit Beginn dieses Jahres in der eigenen Manufaktur produziert. Während mehrjähriger Planung reifte ein Konzept zur komplett eigenen Fertigung von Brillen heran, und die LUMAG (Lunor Manufaktur Gesellschaft) wurde gegründet.

Unweit des Firmensitzes des Herstellers befindet sich nun die Manufaktur, in der Brillen in außergewöhnlich hoher Qualität hergestellt werden. Simon Dietzfelbinger, Leiter der LUMAG, ist stolz auf das Erreichte: „Wir waren uns darüber im Klaren, dass der Aufbau einer Brillenmanufaktur knifflig wird. Doch wie schwierig der Weg bis zur Serienproduktion tatsächlich ist, hat sich erst nach den ersten Gehversuchen herausgestellt.“

Das Projekt war eine Idee, die Michael Fux, CEO von Lunor, schon seit einiger Zeit hatte. Gemeinsam mit Simon Dietzfelbinger erweckte er den Gedanken zum Leben: Mit viel Sorgfalt, Zeit und Handarbeit wird nun an selbst entwickelten Werkstationen das Modell Classic Rund produziert.



Das Modell Classic Rund hat eine lange Tradition und ist eine der berühmtesten

Fassungen von Lunor; der Unternehmer Steve Jobs trug die Brille ganze vierzehn Jahre. Die Produktionsschritte für diese Fassung wurden über Monate perfektioniert, Belastungstests durchgeführt und die richtigen Materialen

gefunden.

Lunor legt großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Die Brillenmanufaktur aus dem Schwarzwald arbeitet mit regionalen Händlern sowie Lieferanten zusammen und setzt sich für ein nachhaltiges Wirtschaften im eigenen Unternehmen ein. Die Gründung einer eigenen Manufaktur war für Lunor der nächste logische und konsequente Schritt für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Simon Dietzfelbinger fasst diesen Gedanken zusammen: „Es ist für uns sinnstiftend, einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten aus Deutschland zu leisten. Fair produziert und mit so viel Handwerkskunst hergestellt, dass sie viele Jahre überdauern.“ (lu / rf)