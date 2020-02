Foto. Screenshot MIDO Website

Die MIDO wird im Juli nachgeholt werden. Vom Sonntag, dem 5. Juli bis Dienstag, den 7. Juli soll die größte Optik-Messe der Welt auf dem Mailänder Messegelände stattfinden und ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Das ist die neueste Information nach der kurzfristigen Verschiebung der Messe wegen der Corona-Virus-Krise in Italien.

MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni schreibt:

„Nach der Entscheidung, die MIDO zu verschieben – von deren Weisheit wir zunehmend überzeugt sind, nachdem wir sahen, wie der Notstand in den vergangenen Tagen eskaliert ist – und nach den relativen Sicherheitsvorkehrungen, welche die italienische Regierung getroffen hat, haben wir in den letzten 72 Stunden ununterbrochen gearbeitet, um die neuen Termine festzulegen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um den Bedürfnissen der Branche gerecht zu werden. Dank der unermüdlichen Arbeit des gesamten Personals und der Zusammenarbeit mit der Fiera Milano sind wir bereits in der Lage, die neuen Termine bekannt zu geben. Neben der Unterstützung der wichtigsten Unternehmen haben wir uns in diesen Stunden mit unseren Ausstellern, Einkäufern und Interessenvertretern getroffen, denn die MIDO ist der Bezugspunkt für die Branche, und trotz allem in diesem heiklen Moment, ist sie das Spiegelbild der italienischen und internationalen Eyewear, eine einzigartige Ressource, die weltweit als wichtiges Wirtschaftssegment unseres Landes anerkannt ist.“

Alle Events, die mit der MIDO in Zusammenhang stehen, wurden wegen der Corona-Virus-Krise in Italien verschoben. Die neuen Termine für das Rahmenprogramm werden im Laufe der nächsten Wochen bekannt gegeben.