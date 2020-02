Warten auf den neuen Termin: Screenshot der MIDO-Website.

Wegen der Verbreitung des Corona-Virus in Italien haben die Organisatoren der MIDO angekündigt, die Messe kurzfristig abzusagen und auf einen Termin zwischen Ende Mai und Mitte Juni zu verschieben. Dies teilte die MIDO in einer Pressemitteilung mit. In Norditalien ist derzeit der größte Infektionsherd des neuartigen Coronavirus in Europa. Mehr als 150 Ansteckungsfälle wurden dort nachgewiesen, mindestens drei Menschen starben. Die italienische Regierung verhängte drastische Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Auch der Karneval von Venedig wurde abgesagt.

Das offizielle Statement

MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni schreibt: „Wir haben diese Entscheidung aus Respekt vor der aktuellen alarmierenden Situation und vor unseren Ausstellern und Besuchern getroffen. Da sich diese Gesundheitskrise in Italien entwickelt, konnten wir nicht umhin, die MIDO-Ausgabe 2020 zu verschieben. Wir haben sofort einen Zeitrahmen innerhalb des Jahres definiert und ausgewählt, der den Bedürfnissen der Eyewear-Industrie auf nationaler und internationaler Ebene gerecht wird.“

„Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung Branchenfachleute, Aussteller, Einkäufer, Pressevertreter, Optiker und alle, die für die MIDO arbeiten, einschließlich unserer Mitarbeiter, dazu zwingt, ihre Teilnahme neu zu planen, was erhebliche Auswirkungen auf alle internen Organisationen haben wird“, so Vitaloni weiter.

„Es wird eine doppelte Anstrengung sein, da wir nur noch eine Woche von der Messe entfernt sind, aber wir können nicht ehrlich daran denken, unsere 50 Jahre zu feiern, wenn die Welt – und unser Land im Besonderen – eine solche internationale Krise erlebt.

Wir vertrauen jedoch darauf, dass unsere Aussteller und Besucher, die Medien und alle Beteiligten angesichts der aktuellen Situation, die alarmierend ist und sich ständig weiterentwickelt, unsere Entscheidung verstehen werden. Unser Verantwortungsbewusstsein als Geschäftsleute, aber vor allem als Menschen, gegenüber unseren Familien, unseren Kindern, unseren Kollegen, hat uns zu etwas gezwungen, was wir nie gewollt hätten, insbesondere für diese Sonderausgabe, im Jahr unseres 50. Jubiläums.

Der neue Termin für die MIDO 2020 wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben, damit die Aussteller ihre Präsenz auf der Messe neu planen können, in Übereinstimmung mit möglichen neuen Anweisungen der zuständigen Behörden, die sich mit dieser Gesundheitskrise befassen, und in Übereinstimmung mit der Entwicklung der Situation und der Verfügbarkeit der Räume am Rho Fiera Milano, mit denen wir ständig in Kontakt bleiben.“