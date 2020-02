Rupp + Hubrach (R+H) unterstützt auch 2020 seine Partneroptiker bei ihrem Verkaufserfolg mit einem neuen Seminarprogramm, das kompetente Antworten liefert auf veränderte Ansprüche des Kunden, digitale Kommunikaiton und mehr …

Das vielfältige Seminarangebot von R+H reicht von mitarbeiterorientierten Trainings über Praxis-Schulungen für den Beratungsverkauf und für den richtigen Umgang mit innovativen Messinstrumenten bis hin zu Social Media-Workshops. Denn der Brillenmarkt verändert sich und mit ihm die Ansprüche der Kunden. Erfolgreich sind diejenigen Augenoptiker, die ihre Kundengruppen auf unterschiedlichen Kanälen erreichen und sie mit ausgezeichneten Serviceleistungen und optimalen Sehlösungen begeistern.

Das Cover der Seminarbroschüre 2020. Foto: r+h

Durchgeführt werden die Schulungen von erfahrenen R+H-MitarbeiterInnen oder externen ExpertInnen. So bekommen Inhaber und Betriebsleiter beispielweise von der Kinderoptometrie-Spezialistin Dipl. Ing. Stefanie Schier in einem Tagesseminar wertvolle Tipps und Anregungen im geschäftsalltäglichen Umgang mit Kindern, und erfahren, wie viel Potenzial in dem unterschätzten Thema „Kinderoptometrie“ wirklich steckt.

Große Potenziale eröffnet den Optikern auch die Augenoptikermeisterin Eva Trummer. Sie leitet als Referentin eintägige Workshops zum Thema Social Media. Mit Beispielen auch aus ihrer eigenen Praxis zeigt sie den TeilnehmerInnen, wie sie Facebook & Co. nachhaltig erfolgreich für ihr Geschäft nutzen können.

Video-Tutorials für den erfolgreichen Mehrbrillenverkauf und für das Beratungsgespräch zu Transitions® Brillengläsern gehören zum flexibel einsetzbaren Filmangebot im Trainingsprogramm von R+H. Damit Augenoptiker und ihre Kunden gleichermaßen zufrieden aus einem Verkaufsgespräch gehen, hat R+H in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Verkaufstrainer Thomas Bottin eine Reihe von dreiminütigen Videos mit wertvollen Praxistipps erstellt. Die Videotrainings sind jederzeit und von überall abrufbar und für die Partner von R+H kostenfrei.

„Wir unterstützen unsere Partneroptiker weit über das Angebot innovativer Brillengläser hinaus“, so Ralf Thiehofe, Geschäftsführer von R+H. „Rupp + Hubrach bietet im Rahmen einer nachhaltigen Partnerschaft einen modernen Rundum-Service für mehr Erfolg und Wachstum.”

