Edition 6 von Dieter Bohlen und Edel-Optics. Alle Fotos: Edel-Optics

Edel-Optics hat mit Pop-Titan Dieter Bohlen eine zweite Sonnenbrillenkollektion herausgebracht, die im Hamburger Ding gesund und ausgiebig gefeiert wurde. Neu erhältlich sind in der Promi-Kollektion des Pop-Titans nun drei Modelle in jeweils vier Farben – und erstmals gibt es eine Damenbrille!

Der Omnichannel-Optiker Edel-Optics hat mit der Edition 6 von Dieter Bohlen erstmals eine Damenbrille herausgebracht, die Edition 6. Die Fassung Edition 7 ist ein Herren- und die Edition 8 ein Unisex-Modell. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit ist zusammen mit den fünf bereits bestehenden Dieter Editionen ab sofort online unter www.edel-optics.de und in den stationären Stores in Hamburg und Buxtehude erhältlich. Preislich liegen die Brillen zwischen 99 EUR und 109 EUR.

Edition 7 von Dieter Bohlen.

Edition 8 von Dieter Bohlen

Zu der sportlichen Optik der Brillenmodelle und der Fitness des viel beschäftigten Musikproduzenten und Jurors passend, laden Edel-Optics und Dieter Bohlen in die „Adrenalin Lounge“ des Hamburger Dings zur Präsentation der neuesten Sonnenbrillenmodelle ein. Geladene Gäste, darunter auch so einige bekannte Fitnessblogger, dürfen sich hier über gesunde Snacks, vitaminreiche Smoothies und einen Gesundheitscheck mit Cardioscan freuen. Denn getreu dem Motto des Abends „Beachbody à la Pop-Titan“ spricht der 66-Jährige über seine Fitness und die Vorbereitungen auf den kommenden Sommer. Und da nicht nur ein gesunder und fitter Körper zum Beachlook gehört, präsentieren Edel-Optics und Dieter Bohlen auch noch das perfekte Accessoire für sonnige Tage.

Dieter Bohlen beim Kollektions-Launch. Foto: Edel-Optics

Das Hamburger Unternehmen setzt in Sachen Brillendesign und die Etablierung eigener Brands bereits seit 2016 auf die Unterstützung von Berühmtheiten. Als einer der ersten Onlineoptiker kreierte Edel-Optics 2016 zusammen mit einem prominenten Brillenträger eine eigene Brillenmarke, die sogenannten Celebrity-Brands, und freut sich seitdem über weitere Kooperationen – unter anderem im letzten Jahr mit Dieter Bohlen. „Dieter Bohlen ist ein Original, der sich in all den Jahren im Showbusiness immer treu geblieben ist. Diese Eigenschaft schätzen wir auch in unserer Zusammenarbeit“, sagt Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer von Edel-Optics. „Denn Dieters Stil spiegelt sich in den Brillen wider. Die Brillen sind authentisch, laut und erregen Aufmerksamkeit“, führt er weiter fort.

Nicht nur im Hamburger Ding werden die Brillen vom Pop-Titan persönlich präsentiert. Auch in den nächsten Folgen können die aufmerksamen Zuschauer der beliebten Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ die neuen Designs des Chef-Juroren beim Recall in der Sonne begutachten.

Alle drei Modelle gibt es in jeweils vier Farben und sind ab sofort unter www.edel-optics.de oder in den stationären Edel-Optics Filialen für zwischen 99 und 109 EUR erhältlich (eo / rf)