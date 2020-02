Am 13. Februar eröffnete Europas größter Online-Optiker im Einkaufszentrum Franken-Center sein erstes Geschäft in Nürnberg. Nachdem im vergangenen Jahr in München das erste Mister Spex Geschäft in Bayern seine Türen öffnete, bietet das Unternehmen nun auch in Nürnberg Kunden vor Ort sein Sortiment sowie seine Services an. Durch den Store in Nürnberg baut Mister Spex damit insgesamt seine Präsenz in Süddeutschland aus. Die Stadt ist dabei zum einen aufgrund der vielen Online-Bestandskunden interessant. Gleichzeitig kann Mister Spex in dem beliebten Franken-Center ein vor allem jüngeres Publikum ansprechen.

Im neuen Geschäft in Nürnberg können Kunden auf mehr als 70 qm Verkaufsfläche aus mehr als 600 Brillen- und Sonnenbrillenmodellen wählen. Darunter befinden sich genauso beliebte Eigenmarken wie Designer- und Independent-Labels. Gleichzeitig haben Kunden im Geschäft Zugriff auf das gesamte Online-Portfolio mit mehr als 10.000 Fassungen und können neben der persönlichen Fachberatung vor Ort auch kostenfreie Services wie Sehtests und Brillenanpassungen nutzen. Ein weiterer Vorteil von Mister Spex: Bei Einstärkenbrillen sind bereits superentenspiegelte Qualitätsgläser (Brechungsindex von 1,5) inklusive Hartschicht im Preis inbegriffen. Kunden zahlen somit nur den Preis der Fassung und sparen Kosten.

„Bisher waren wir in Bayern kaum vertreten, nun bauen wir unser Angebot kontinuierlich aus“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Wir freuen uns darauf, Bewohner und Besucher Nürnbergs gleichermaßen für Mister Spex zu begeistern. Dabei zeigen wir ihnen, dass der Brillenkauf weder aufwendig noch kompliziert ist, sondern dank einfacher, kundenorientierter Prozesse, eines vielseitigen Sortiments und unserer Optik-Fachexpertise Spaß macht.“

Nachdem Mister Spex im Februar 2016 das erste Geschäft im Berliner Einkaufszentrum Alexa eröffnete, betreibt das Unternehmen in Deutschland inzwischen insgesamt 19 eigene Stores. Bis Ende 2020 soll diese Zahl mindestens verdoppelt werden. Dabei sind auch neue Läden im Süden Deutschlands, unter anderem Bayern, geplant.

Anschrift des neuen Mister Spex Stores in Nürnberg:

Franken-Center

Glogauer Str. 30-38

90473 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Mo.-Sa,: 10:00 – 20:00 Uhr