Foto: Screenshot CooperVision Kampagne

CooperVision startet eine große Kampagne für die multifokale Kontaktlinse und belohnt Optiker, die das Thema in sozialen Medien besonders kreativ umsetzen. „Der Augenblick, wenn die Anpassung einfacher als gedacht wird“, lautet das Motto des Herstellers im Jahr 2020 und die Aktion gehört zu einer ganzen Reihe von PR-Maßnahmen rund um die Linse.

Unter dem Kommunikationsansatz „Der Augenblick“ möchte CooperVision 2020 der Kontaktlinse in enger Zusammenarbeit mit dem stationären Handel einen noch eigenständigeren Rang im Markt geben. Dies geschieht mit einer Reihe innovativer Marketinginstrumente, die eigens darauf ausgelegt sind, dem Augenoptiker und dem Verbraucher am Point of Sale die mannigfachen Vorteile einer Kontaktlinsenversorgung für alle Arten der Sehkorrektur präsenter darzustellen. Einen speziellen Schwerpunkt legt CooperVision in den nächsten drei Monaten dabei auf Multifokallinsen, denen nicht zuletzt aufgrund demografischer Entwicklungen eine immer bedeutendere Rolle zukommt. Das Unternehmen zeigt nun, dass die multifokale Anpassung einfacher als gedacht sein kann.

Multifokal mit Zukunftspotential

Die europäische Bevölkerung wird immer älter. Betrug das Durchschnittsalter 2005 noch 37 Jahre, wird es Erhebungen zufolge im Jahre 2050 auf 46 Jahre angestiegen sein.1 Ein Bevölkerungsanteil von über 50 % befindet sich schon heute im presbyopen Alter – ein enormes und mit der prognostizierten Altersstruktur fortlaufend wachsendes Potenzial für multifokale Kontaktlinsen.

Neukunden powern das Wachstum der multifokalen KL.

Schon heute reagiert der Markt mit einer stetig steigenden Zahl an Neuanpassungen multifokaler Kontaktlinsen, und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend anhält.

Betrachtet man jedoch den schnell wachsenden Markt genauer, stellt man fest, dass sich dieses Wachstum hauptsächlich aus neuen Kunden generiert, die sich mit der Multifokallinse erstmalig überhaupt für eine Kontaktlinsenversorgung entscheiden. Dagegen steigen bestehende Kontaktlinsenträger ab einem Alter von +40 bzw. parallel zum Beginn der Presbyopie oft ganz aus der Kategorie aus. Hauptsächliche Gründe hierfür sind einerseits die fehlende Kundenansprache seitens des Augenoptikers, andererseits die mangelnde Kenntnis des Verbrauchers über die Vorteile der Multifokallinse. Diese unterbleibt oft bewusst, da der Anpassprozess vermeintlich sehr komplex sein kann und die Erfahrungswerte über mäßig erfolgreiche Anpassungen und Herausforderungen hinsichtlich Tragekomfort zur Zurückhaltung führen. Multifokale Kontaktlinsen von CooperVision bieten herausragenden Komfort2, exzellente Sehqualität3,4, sowie die Möglichkeit für individuelle Anpassungen dank verschiedener Designs. Die OptiExpert™ App mit multifokalem Linsenkalkulator vereinfacht den Anpassungsprozess signifikant – damit sparen Augenoptiker Zeit und Aufwand.

Zusätzlich bietet CooperVision allen stationären Fachhandelspartnern mit der Learning Academy einen weiteren Service. Mitarbeiter können auf verschiedene Schulungsmodule zugreifen, wie etwa zum Thema aktive Kundenansprache, und ihr Fachwissen sowie die Argumentation für die Multifokallinse vertiefen.

Im Rahmen einer attraktiven Aktion werden Augenoptiker für die kreative Umsetzung der Kampagne mit einem Bonus belohnt. CooperVision ruft auf: Zeigen Sie uns, wie cool Sie mit Ihrem Team die Multifokal-Kampagne auf Ihren Profilen in den sozialen Netzwerken oder in Ihrem Geschäft promoten! Zu gewinnen gibt es einen von 10 Multifokal-Boni von CooperVision!

Mehr Infos unter: www.OptiExpert.info