Bolon Kampagne. Alle Fotos: Bolon

Wer stylishes Design in Premium-Qualität sucht, ist auf der MIDO bei BOLON Eyewear genau richtig. Die Trendmarke präsentiert in Mailand ihre aktuelle Frühjahrs-/Sommerkollektion, wie sie gewagter und trendiger nicht sein könnte.

Mit innovativen Formen, angesagten Farben und hochwertigen Materialien setzt BOLON erneut ein starkes Fashion-Statement. Jede Fassung vereint herausragendes Design mit Premium-Qualität: Verwendet werden ausschließlich erstklassige Materialien aus der Schweiz und Italien wie etwa besonders hochwertiges Acetat-Kunstharz oder das Memory-Kunstharz TR90. Das macht die Modelle nicht nur ausgesprochen langlebig und stabil, sondern auch angenehm leicht und extrem chic.

Modell Jade.

Modell Lana.

Modell Nessa.



Ob raffiniert geschwungen, oversized und glamourös oder skandinavisch minimalistisch: Die modisch stilvollen Sonnen- und Korrektionsbrillen unterstreichen die einzigartigen Persönlichkeiten ihrer modebewussten Träger/innen und sind dabei außerordentlich komfortabel. Kombiniert mit Essilor Premium-Brillengläsern sind BOLON Brillen unverzichtbares modisches Accessoire und sorgen für bestes Sehen und Aussehen bei größtmöglichem Schutz und Komfort.

Wer sich von den neuen Trends der aktuellen Frühjahrs-/Sommerkollektion überzeugen will, kommt zur MIDO Milano von 29. Februar bis zum 2. März 2020: Unter dem Motto „Expression by Design, Eyewear by BOLON“ zeigt die Brand ihre aktuellen Highlights im MIDO FASHION DISTRICT, Pavillon 1, Stand C24. Weitere Informationen auf www.bolon-eyewear.com

Über BOLON Eyewear

BOLON Eyewear bietet modische Brillen mit hochwertigen Materialien in erstklassiger Qualität zu attraktiven Preisen an. BOLON Eyewear verbindet neueste Modetrends mit der lässigen Eleganz italienischen Designs und erlesenen Materialien. So bestehen die stylishen Fassungen unter anderem aus italienischem Premium Acetat-Kunstharz, in exzellenten Farben und raffinierten Texturen. Um höchste Widerstandsfähigkeit bei angenehmer Leichtigkeit zu erzielen, setzt BOLON darüber hinaus auf Memory- Kunstharz TR90 aus der Schweiz.

Seit 2013 gehört BOLON Eyewear der Essilor-Gruppe an. Als Mitglied dieser Gruppe vereint BOLON Eyewear seine herausragenden Qualitäten mit hochwertigen Markengläsern. Diese Kombination sorgt für bestes Sehen bei größtmöglichem Schutz und Komfort. Jede einzelne Fassung zeichnet sich so durch höchste Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Komfort aus.