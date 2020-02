Foto: r+h

Marcel Reif ist der neue Markenbotschafter für die SiiA®-Gleitsichtgläser von Rupp + Hubrach (R+H). Im Rahmen einer großen Kampagne rückt der Fußball-Moderator die Vorteile guten Sehens in den Fokus und Optiker können die witzigen Spots mit ihm als Werbung für den eigenen Laden anpassen.

Im Februar zündet R+H mit ebenso unterhaltsamen wie informativen Social Media-Clips und POS-Postern die erste Phase einer mehrstufigen crossmedialen Kampagne mit Marcel Reif. R+H-Partneroptiker können die Materialien mit ihrem Logo und ihren Kontaktdaten individualisieren lassen und sie so gezielt für ihre Kundenansprache vor Ort und auf ihren Social Media-Kanälen und Websites einsetzen; und auch im Kinoformat sind die Filme äußerst sehenswert. „Marcel Reif ist ein echter Sympathieträger mit einem hohen Bekanntheitsgrad und total begeistert von unseren Gleitsichtgläsern“, so Frank Lindenlaub, Leiter Marketing bei R+H. „Beruflich wie privat stellt er höchste Ansprüche an gutes Sehen.“

Fußballexperte für gutes Sehen

Marcel Reif gilt als einer der besten Fußballkommentatoren und ist heute einer der Experten der Fußball-Talkshow „Doppelpass“ von Sport1. Zudem analysiert er ganz aktuell mehrmals wöchentlich für die Bild-Zeitung in einem neuen Live-Format die großen aktuellen Fußball-Themen. 2002 wurde Marcel Reif mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und 2003 mit dem renommierten Adolf-Grimme-Preis. Der „Torfall von Madrid“ machte ihn unsterblich: Das Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund am 01.04.1998 verzögerte sich um 76 Minuten, da ein Tor umgefallen war und ersetzt werden musste. Die Wartezeit überbrückte Marcel Reif gemeinsam mit Günther Jauch mit einem legendären und preisgekrönten Dialog, der in dem berühmten Satz gipfelte: „Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute!“

„Ich bin kein Optiker, aber ich bin Fachmann darin, gut sehen zu wollen!“

Gedreht wurden die Videos für die SiiA®-Kampagne hauptsächlich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und im Münchner Hotel Hilton am Flughafen, dem Übertragungsort des Doppelpass-Fußball-Talks. Marcel Reif gewährt den Zuschauern in den Filmen in dem für ihn charakteristischem Plauderton und mit diversen Anekdoten einen Blick hinter die Kulissen seiner bemerkenswerten Karriere. Dabei steht immer das Sehen im Fokus.

„Für das Sehen nur das Beste vom Besten zu nehmen und mit weniger nicht zufrieden zu sein, ist für mich ein unverzichtbarer Teil meiner Lebensqualität und meines Verständnisses von Professionalität im Beruf“, so Marcel Reif. „Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass gute Gleitsichtgläser mein Sehen und mein allgemeines Wohlbefinden enorm verbessern können, wenn der Augenoptiker meine persönlichen Sehanforderungen kennt und berücksichtigt. Was man beim guten Optiker alles messen und beeinflussen kann, ist faszinierend – das hatte ich bis jetzt unterschätzt. Unter diesem Standard mache ich es nie mehr!“

Foto: r+h

Die Kampagne startet im Februar mit einem Mix aus äußerst kurzen Spots (8 bis 15 Sekunden) und längeren Videos (1:30 bis 2:00 Minuten). Während Marcel Reif in den rund 20 „Shorties“ mit kurzen, starken Statements neugierig auf mehr Informationen macht, erzählt er in den insgesamt sechs längeren Clips jeweils eine informativ-unterhaltsame Story. Der Aufbau der Filme folgt immer dem gleichen Prinzip: Zunächst schildert Marcel Reif ein prägnantes Ereignis seiner Kommentatoren-Karriere und schlägt dann die Brücke zu seinen ganz persönlichen Anforderungen an Brillengläser. Die Clips enden jeweils mit einem klaren Bekenntnis zum stationären Fachhandel und somit der klaren Empfehlung von Marcel Reif, sich von einem Augenoptiker vor Ort kompetent beraten zu lassen. „Das ist für uns eine der wichtigsten Botschaften der Filme und der gesamten Kampagne“, so Frank Lindenlaub. „Ohne die technischen Möglichkeiten und das Know-how eines Sehexperten vor Ort können auch die besten Brillengläser nicht ihre volle Leistung entfalten. Erst die unterschiedlichen Messergebnisse, die ein gut ausgestatteter Augenoptiker ermittelt, sorgen dafür, dass unsere Gläser ihre vollen Möglichkeiten ausspielen können.“

„Macht unsere Filme zu euren Filmen!“

Optiker können sechs der insgesamt 20 ‚Shorties‘ und drei der insgesamt sechs längeren Clips auswählen und durch R+H individualisieren lassen. „Unsere Partner können unsere Filme zu ihren Filmen machen“, beschreibt Sandra Schlegel, Leiterin Trade Marketing bei R+H, das angebotene Mediapaket für die Optiker. „Wir individualisieren die von ihnen ausgesuchten Filme mit ihrem Logo und ihren Kontaktdaten. Damit wird Marcel Reif Botschafter für den jeweiligen Optiker, der als Absender am Filmende eingeblendet wird, und schafft Aufmerksamkeit für das SiiA®-Angebot vor Ort.“

R+H ist seit Mitte Februar mit den Clips deutschlandweit auf YouTube, Facebook, Instagram u.v.m. präsent. Verlinkt werden die Videos und Anzeigenbanner mit der SiiA®-Landingpage, auf der interessierte User alles zu SiiA® erfahren und über die integrierte Optikersuche direkt in die Geschäfte der Partner-Augenoptiker gelenkt werden. Die Botschafter-Kampagne mit Andreas Kieling erzielte auf diese Weise mit etwa 700.000 YouTube-Aufrufen, erreichte zirka 3,5 Mio. Menschen und führte zu rund 2.000 Klicks auf die Optikersuche. Frank Lindenlaub: „Wir haben uns diesmal ein noch höheres Ziel gesetzt. In drei Kampagnenphasen wollen wir bis Jahresende 90 Mio. Impressions erzielen und mindestens 5 Mio. Menschen erreichen.

Eine Kampagne, die Kunden direkt zum Fachhandel vor Ort lenkt

Und noch eine weitere Neuheit bietet Rupp + Hubrach seinen Kunden: In der Optikersuche auf der SiiA®-Landingpage und der R+H-Website kann man nun direkt einen Termin bei dem Optiker seiner Wahl anfragen. „Eine Marketing-Kampagne, die dem Optiker direkt Kunden ins Geschäft bringt – mehr Effizienz ist im Marketing kaum möglich“, ist Frank Lindenlaub überzeugt.

Ralf Thiehofe, Geschäftsführer von R+H, über die neue Kampagne: „Marcel Reif passt mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem hohen Qualitätsanspruch perfekt zu SiiA®. Er vermittelt authentisch auf seine ihm eigene Art all das, was SiiA® ausmacht. Sein Bekanntheitsgrad reicht weit über die große Fußballgemeinde hinaus, und seine echte Begeisterung für unsere SiiA®-Gleitsichtgläser ist geradezu ansteckend. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Kampagne die hohe Messlatte, die wir mit Andreas Kieling gesetzt haben, überspringen werden.“

Augenoptiker, die mehr über die Filmserie und die Einsatzmöglichkeiten der Videos erfahren möchten, können sich im Kundenservice von R+H, bei ihren zuständigen Außendienstmitarbeitern und per E-Mail unter info@brillenglas.de melden.

youtube-Channel von R+H, Stichwort-Suche „SiiA Marcel Reif“: