Silke Böhm. Foto: Cooper Vision

Silke Böhm ist neue Teamleiterin des Customer Contact Centers bei CooperVision. Das teilte der Kontaktlinsenhersteller in einer Pressemitteilung mit.

Seit Anfang des Jahres verstärkt Silke Böhm als Teamleitung Customer Contact Center DACH das Team der CooperVision GmbH in Eppertshausen.

In den letzten drei Jahren verantwortete sie den Standort Aufbau und die Leitung des Operation Bereichs in einem Berliner IT Unternehmen. Zuvor war Silke Böhm 18 Jahre bei Lufthansa Cargo in Frankfurt in verschiedenen Bereichen des Customer Feedback Managements tätig und hat dort zum Schluss die Teamleitung und die Leitung der externen Dienstleister übernommen. In ihrer neuen Funktion möchte sie ihre gesammelte Erfahrung als Teamleiterin und ausgebildeter Business Coach zu Gunsten der Kundenzufriedenheit einsetzen.