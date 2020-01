Jasmin-Isabelle Köhne (Director Marketing) und Moderator Aljoscha Höhn eröffneten die AVA-Premiere.

Mit AVA Advanced Vision Accuracy leitet Essilor in diesem Jahr ein neues Zeitalter des hochpräzisen Sehens ein. Am Vorabend der opti 2020 kamen rund 500 Gäste in die zum Museum umgebaute ehemalige Industriehalle der Münchner Verkehrsgesellschaft, um sich über diese zukunftsweisende Refraktion zu informieren und die Deutschlandpremiere des bahnbrechenden Konzeptes zu feiern.

Mit AVA trifft Essilor auf ein großes Potential: 95 Prozent aller Menschen haben ein empfindlicheres Sehen, als die bisherigen Korrekturschritte von 0,25 dpt abdecken, wie Jasmin-Isabelle Köhne, Director Marketing Essilor GmbH, den Gästen anhand von Untersuchungen erläuterte. Eigens zur Deutschlandpremiere aus Paris angereist war Dominique Meslin, Director Refraction Solutions bei Essilor International. Anschaulich und leidenschaftlich erläuterte er den Premierengästen, wie es Essilor nach fünf Jahren wissenschaftlicher Forschung erstmals gelungen ist, das volle Potential des menschlichen Auges zu nutzen: Wichtigstes Element für eine von optometrischen und psychophysiologischen Methoden inspiriertes intelligentes Refraktionsprogramm ist die völlig neuartige, flexible Linse des Phoropter Vision-R 800. Sie ermöglicht fortlaufende Messungen von Sphäre und Zylinder in 0,01-Dioptrien-Abstufungen und verkürzt deutlich die Refraktionszeit. Das macht die Messungen gleichzeitig komfortabler und zuverlässiger. Ein weiterer Vorteil: Direkt im Anschluss an die Messung kann der Kunde durch eine vom Vision-R 800 simulierte Alltagsszene die Vorteile der hochpräzisen Refraktion anschaulich nachvollziehen.

Susanne Pieler, Verkaufsleiterin Brillenglas, unterlegte in ihrem Vortrag mit aktuellen Studien, welchen positiven Einfluss AVA hat. Die Kunden sind während der Refraktion entspannter und sind empfänglicher für die Vorteile hochwertiger Brillengläser. Danny Deumert, Produktspezialist Optometrie Essilor Instrumente, und Produktmanagerin Anja Mathes ergänzten den 360-Grad-Blick auf die bahnbrechende Innovation. Sie präsentierten vielfältige Tools, mit denen Essilor Partner-Augenoptiker unterstützt, und erläuterten, wie AVA die neuen präzisen Messwerte in die Brillenglasberechnungssysteme integriert, um Essilor Premium-Brillengläser wie Varilux und Eyezen mit Sehstärkenkorrektur in Abstufungen von 0,01 dpt herzustellen.

Foto: Essilor

Abgerundet wurde das Programm mit einem Impulsvortrag von Uwe Horstmann, der die Unternehmergäste zum „thinking outside the box“ animierte. Der ehemalige Managing Director von Rocket Internet und Gründungspartner des Venture-Capital-Unternehmens Project A gehört zu den bekanntesten Vertretern der deutschen Start-up-Szene. Sein Credo: Leidenschaft ist mehr wert als jeder Businessplan. Wichtig sei, die Kunden und ihre Bedürfnisse zu kennen. Die zunehmende Digitalisierung ermögliche den Augenoptikern neue Chancen; dafür gelte es, sich seiner Stärken bewusst zu werden und neue Wege auszuprobieren.

Business Angel und Start-up-Investor Uwe Horstmann begeisterte mit seinem Vortrag zum Out-of-the-box-Thinking. Foto: Essilor

Im Anschluss ging der Abend mit großer Premierenparty und mit einem Live-Act der Band Max The Sax und DJ weiter und klang in den frühen Morgenstunden aus.