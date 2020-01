Conscious Shopping: Edel-Optics stellt seinen Versand auf klimaneutral um. Foto: Edel-Optics

Das Hamburger Unternehmen Edel-Optics hat gleich zwei gute Nachrichten im Januar veröffentlicht: 20.000 Euro wurden im Rahmen der Blackforgoood-Aktion für wohltätige Zwecke gesammelt. Außerdem wird der komplette Versand auf Co 2-neutral umgestellt.

Der Omnichannel-Anbieter Edel-Optics setzt seit einigen Jahren auf soziales Engagement, kooperierte bereits mit der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, im Zuge der 2. Kollektion ihres Botschafters und Brillendesigners Jérôme Boateng.

In den vergangenen Jahren definierte der Omnichannel-Optiker den „Black Friday“ für sich neu und

verbindet den konsumstärksten Tag im Jahr mit dem Charity-Gedanken. 2019 gab es während

des sogenannten BLACK4GOOD-Aktionszeitraums an elf Tagen neben Rabatten einen zusätzlichen

Kauf-Anreiz für die Kunden – für jede Bestellung legte Edel-Optics 5 EUR in den Spendentopf. Freudig

verkündet das Unternehmen nun die Endsumme der Spendensammlung. Insgesamt 20.000 EUR sind

zusammengekommen. Im DACH-Raum werden folgende Organisationen berücksichtigt: VIER PFOTEN,

EinDollarBrille e.V., DKMS und DKMS Life. In weiteren 8 Fokusländern von Edel-Optics kooperierte man

u.a. mit Plan Nederland (NL), Sightsavers (UK) und Médico Lions Clubs de France (FR).

Das nächste Projekt des Hamburger Unternehmens bietet den Kunden erneut Karma-Punkte bei jeder

getätigten Bestellung im Onlinehandel – dieses Mal jedoch im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn ab sofort

steigt das Hamburger Unternehmen mit dem Logistikpartner UPS auf CO2-neutralen Hin- und Rückversand um. „Für uns ist der Online-Versandhandel nach wie vor das Kerngeschäft und wir verschicken jährlich bis zu 300.000 Pakete weltweit. Wir wollten nicht, dass sich mit jedem Paket der CO2-Fußabdruck vergrößert und freuen uns, dass wir zusammen mit unserem langjährigen Partner eine gemeinsame Lösung gefunden haben“ sagt Dennis Martens und führt weiter fort „Der Versand bleibt für den Kunden kostenlos, geht aber nicht mehr auf Kosten der Umwelt.“