Fotos: Boss Eyewear

Carnival Row Star Orlando Bloom ist das neue Gesicht für BOSS Eyewear. Sein bemerkenswerter Sinn für Stil macht ihn zum idealen Testimonial für die Spring/Summer 2020 BOSS Eyewear Kollektion, die unter dem Slogan “Everybody has a story to tell” läuft.



“Für mich ist die richtige Eyewear ein wichtiger Bestandteil für ein perfektes Outfit” so Bloom, “Egal ob für einen auffälligen oder eher entspannten Look, die Eyewear sollte immer die Motivation des Looks unterstreichen. BOSS versteht hierbei das Verlangen, gut auszusehen ohne sich verkleidet zu fühlen oder den individuellen Stil zu vernachlässigen.”



Die Spring/Summer 2020 BOSS Eyewear Kollektion featuring Orlando Bloom wird ab Februar 2020 international erhältlich sein.

BOSS Eyewear im Frühjahr/Sommer 2020

Für Frühjahr/Sommer 2020 ist die Brillenkollektion von BOSS für Damen und Herren durch Leichtigkeit und Modernität definiert. Durch eine Kombination aus innovativen Materialien und Silhouetten, die ein Statement setzen, enthält die Kollektion für Ihn vielseitige Sonnenbrillen und optische Brillen in einer Reihe an modernen Farbkombinationen, während die neue Brillenkollektion für Sie übergroße Rahmen aus Acetat sowie besonders feminine Designs aus Metall in einer abgeschwächten Farbpalette umfasst.