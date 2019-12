Gleich zwei Modelle der Jos. Eschenbach Kollektion wurden von der Jury des Rates für Formgebung mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung unterstreicht die Marke ihre Designkompetenz und positioniert sich weiterhin im perfekten Zusammenspiel zwischen Funktion und Design.

Jos. Eschenbach zeigt sich in zeitloser Eleganz und übersetzt frühes Design in die Gegenwart. Eine klare Formensprache trifft auf perfekte Funktion. In jedem Modell spiegelt sich die Moderne, kombiniert zu Vintage-Akzenten. Präzision und filigrane Handwerkskunst stehen im Mittelpunkt eines jeden Modells.

Das German Design Award Winner Modell 981024 präsentiert sich in reduzierter Formensprache im klassischen Oval. Die Scheibenformen zeigen markante Ausführungen des oberen Augenrands und gehen in schlichte, gewölbte Bügel über. Hochwertige Nasenpads aus Titan tragen lasergraviert das Gründerjahr: 1913.

Modell 981024-10, Foto: Jos Eschenbach

Das ebenfalls mit dem German Design Award ausgezeichnete Modell 981578 interpretiert auf moderne Weise authentisches Heritage Design. Die Pantoscheibe wird durch die Materialkombination von Azetat und Titan neu definiert. Der Azetattragebalken tritt hinter dem Titanrahmen und setzt Farbakzente. Das Bügelende und das teilgekapselte Scharnier in geometrischen Grundformen stehen für die sachlich reduzierte Philosophie der Kollektion Jos. Eschenbachs.

Modell 981578-30, Foto: Jos Eschenbach

Über den German Design Award: Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und zeichnet seit 2011 innovative Produkte, sowie Hersteller und Gestalter der internationalen Designbranche aus. Durch das einzigartige Nominierungsverfahren werden nur Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme eingeladen, die nachweislich durch ihre gestalterische Qualität herausragen. Vergeben wird der Award vom Rat für Formgebung, der zu den international führenden Kompetenzzentren für Design gehört.