Foto: Mister Spex

Nachdem Mister Spex in den vergangenen Wochen mit München und Magdeburg bereits neue Stores in Landeshauptstädten eröffnet hat, folgt heute ein weiteres Geschäft in Stuttgart. Der neue Store in der Königstr. 43 b ist das 17. eigene Geschäft. In Stuttgart können Kunden auf einer Verkaufsfläche von über 100 m2 aus mehr als 800 Brillen und Sonnenbrillen wählen. Gleichzeitig haben sie Zugriff auf das gesamte Mister Spex Online-Portfolio mit rund 11.000 Modellen von über 150 Marken. Zudem können Kunden vor Ort kostenfreie Services wie Seh-tests und Brillenanpassungen nutzen.



„In Stuttgart eröffnen wir unseren ersten Store in Baden-Württemberg“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Dabei sind wir besonders stolz auf die Lage unseres neuen Geschäfts. Das als ‚Weißes Haus‘ bekannte Gebäude, in dem wir heute unsere Türen öffnen, ist eine beliebte Anlaufstelle auf der Stuttgarter Königstraße, eine der längsten Einkaufsstraßen Europas. Wie in unseren anderen Stores und im Online-Shop liegt unser Fo-kus auch in Stuttgart darauf, dass der Brillenkauf zum Shoppingerlebnis wird und verbunden mit unserer Augenoptik-Expertise sowie dem vielseitigen Sortiment einfach Spaß macht.“

Foto: Mister Spex



Auch der neue Store in Stuttgart profitiert von einer technischen Neuerung, die es bereits in den Geschäften in Magdeburg und München gibt. So werden die Preise dort mithilfe von ESL-Technologie (Electronic Shelf Label) digital angezeigt. Dies stellt unter anderem sicher, dass die Online- und Store-Preise einheitlich auf dem aktuellen Stand sind. Diese Neuerung wird Teil aller kommenden Mister Spex Läden sein, zudem werden die bestehenden Stores suk-zessive nachgerüstet. Nachdem im Februar 2016 das erste Geschäft im Berliner Einkaufs-zentrum Alexa eröffnete, folgten bis Ende 2018 weitere Läden in der Berliner Schloßstraße, im Centro in Oberhausen, Bremen, Bochum, Dortmund, im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, Erfurt, Essen und Münster. In diesem Jahr gingen bisher Stores in Frankfurt am Main, Ham-burg, Köln, Hannover, Magdeburg, München und nun Stuttgart an den Start.

Anschrift des neuen Mister Spex Stores in Stuttgart:

Königstr. 43 b

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo.-Sa.: 10:00 – 20:00 Uhr