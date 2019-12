Die Marcolin Group setzt einen prestigeträchtigen Meilenstein in ihrem angekündigten Nachhaltigkeitsengagement: 2020 wird der Eyewear-Konzern seine Partnerschaft mit Positive Luxury im Rahmen der ersten Positive Luxury Awards bekannt zu geben.

Die Preisverleihung findet am Dienstag, den 25. Februar 2020 in London statt. Die Marcolin Group präsentiert dabei den Innovation of the Year Award. Positive Luxury ist eine 2011 gegründete Nachhaltigkeitsplattform, die Luxusmarken und Menschen verbindet, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Ihr Symbol ist das einzigartige Schmetterlingszeichen, ein Vertrauenssymbol für Marken, die Nachhaltigkeit zu einem ihrer Geschäftsprinzipien gemacht haben.

Massimo Renon, Marcolin Group CEO, bekräftigt: „Die Marcolin Group ist das erste internationale Eyewear-Unternehmen, das mit Positive Luxury zusammenarbeitet. Wir werden unseren Partnern und allen Verbrauchern zeigen, dass wir einen neuen Weg bei der Nachhaltigkeit einschlagen. Unser ständiges Streben nach Innovation und unsere Experimentierfreude haben dazu geführt, dass die Marcolin Group erster Sponsor für den Positive Luxury Innovation of the Year Award geworden ist”.

Mehr über die Nachhaltigkeits-Strategie von Marcolin in der kommenden OPTIC+VISION im Exklusiv-Interview mit Massimo Renon!

Diana Verde Nieto, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Positive Luxury erklärt: „Das Engagement bei Handwerkskunst und Fertigungsqualität hat der Marcolin Group dabei geholfen, eine beispiellose Reputation in der Eyewear-Industrie aufbauen zu können. Wir sind stolz darauf, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten und bei den Positive Luxury Awards 2020, insbesondere beim Innovation of the Year Award, seine Unterstützung zu haben”.

Was sind die Positive Luxury Awards?

Die Positive Luxury Awards 2020 feiern Nachhaltigkeit und Innovation in der Luxusindustrie weltweit mit einer Vielfalt von Kategorien. Ausgezeichnet werden Unternehmen oder Einzelpersonen, die einen positiven Wandel in Unternehmen und der Weltgemeinschaft bewirken.

Die Marcolin Group sponsert den Innovation of the Year Award für wahre Innovatoren, die für ihren Service, ihre Produkte, Technologien oder Geschäftsmodelle einen völlig neuen Ansatz entwickelt haben, ihre Sozial- oder Umweltleistung kultivieren und dabei intern und extern Verbesserungen im großen Umfang bewirken.

Hochkarätige Jury

Gewählt werden die Gewinner des Abends von einer besonderen Jury, bestehend aus 12 globalen Wirtschaftsführern, darunter die amerikanisch-britische Aktivistin und Fotomodell Arizona Muse, UN-Vertreterin Simone Cipriani, die Autorin des The New Green Consumer Guides, Julia Hailes, Wirtschaftsautor und -berater John Elkington, Autorin und Beiratsmitglied des British Fashion Council Frances Corner, Fotomodell, Schauspielerin und Aktivistin Amber Valletta, der Mode-Dekan der Parsons School of Design, Burak Cakmak, Kommunikationsberaterin und Autorin Emma Young, Journalistin und Autorin Isabelle Lefort, Geschäftsführerin der Business for Social Responsibility, Elisa Niemtzow, sowie Imagine-Mitbegründer und Vorsitzender der Internationalen Handelskammer Paul Polman.