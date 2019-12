“BLOGGER SPECTACLE”-AWARD opti 2019 Bei ihrem Rundgang über die opti legten die Blogger auch dieses Jahr einen Stopp bei den opti BOXEN ein. Die Newcomer der Branche hatten die Chance, sich in 120 Sekunden den Bloggern vorzustellen und mit ihrem Start-up den “BLOGGER SPECTACLE”-Award zu gewinnen. Hier in der opti BOX 9 bei der Firma Lightbird. YES independent design Area, Bildrecht: GHM

Follow us! Auch im Januar 2020 lädt die opti Eyewear- und Lifestyle-Blogger aus ganz Europa nach München ein. Auf der Suche nach den spannendsten Produktneuheiten und heißesten Insider-News berichten die Blogger rund um die Uhr live aus den Messehallen und diskutieren in einem Trendtalk, warum jedes Produkt Social Media tauglich ist. Die Verleihung des BLOGGER SPECTACLE-Award an die Teilnehmer der opti BOXEN findet am Samstag um 12:30 Uhr im opti FORUM statt.

Produkte müssen erlebbar sein, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die digitalen Meinungsbildner der sozialen Medien zeigen tagtäglich, wie mit Kreativität, Leidenschaft und Authentizität, Fans und Follower von neuen Produkten begeistert werden.

opti BLOGGER SPECTACLE

Ein fester Termin im Event-Kalender von Eyewear- und Lifestyle-Bloggern ist das opti BLOGGER SPECTACLE, welches 2020 bereits in die vierte Runde geht. Mehr als 20 Influencer aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Polen und Spanien treffen sich in München zum stylischen „Klassentreffen“.

opti BLOGGER SPECTACLE-Award

Mit über 320.000 Followern und einer Reichweite von mehr als einer Million Lesern, sind die Blogger zu einem wichtigen Multiplikator für die opti geworden. Die Messe bietet nicht nur eine ideale Plattform zum Netzwerken, sondern bindet die Blogger aktiv ins Geschehen ein. Gemeinsam startet die Gruppe am Samstagvormittag zu einem Speed-Dating mit den Ausstellern in den opti BOXEN in Halle C2 um in einem jeweils 120-sekündigen Boxenstopp die Newcomer der Branche persönlich kennenzulernen. Welches Start-up 2020 das Rennen macht, wird um 12:30 Uhr im opti FORUM (Halle C4) bei der Verleihung des opti BLOGGER SPECTACLE-Awards bekannt gegeben.

opti Trendtalk

Jedes Produkt ist Social Media tauglich! Direkt vor der Preisverleihung diskutieren Fachblogger und Medienexperten in einer Best-Practice-Talkrunde darüber, dass es nicht immer nur um das Design gehen muss, sondern auch Special-Interest-Themen wie Glas, Kontaktlinsen und Refraktion in den neuen Medien bestehen können. Der Trendtalk findet am Samstag von 12:00 – 12:30 Uhr im opti FORUM (Halle C4 statt).

opti STYLEMAP: der Guide für Blogger und Influencer

Brandneu ist in diesem Jahr die opti STYLEMAP: ein Trend-Guide, der Bloggern und Medien gleichermaßen die teilnehmenden Aussteller des BLOGGER SPECTACLES auf einen Blick präsentiert. Der Einladung zur Teilnahme am Blogger-Event sind Aussteller aus allen Produktbereichen der Messe gefolgt. Über ein exklusives Blogger-Portal können sich Aussteller bereits im Vorfeld der Messe mit präferierten Bloggern für ein persönliches Kennenlernen auf der opti vernetzen. Wo die 24 teilnehmenden Brands mit ihren Style-Highlights zu finden sind, lässt sich schon jetzt im opti-Marktplatz unter www.opti.de/marktplatz nachlesen.

Mehr Informationen zum BLOGGER SPECTACLE und die Blogger auf der opti-Website unter www.opti.de/messe/blogger-spectacle.