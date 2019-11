Sylvie Meis, Jérôme Boateng und Edel-Optics im Kampf gegen Brust- und Blutkrebs. Foto: obs/Edel-Optics/Edel-Optics/Joseph Heicks

Während beim Black Friday-Shopping allerorts die besten Deals des Jahres gehandelt werden, möchte Edel-Optics zusammen mit Guido Maria Kretschmer, Jérôme Boateng und Sylvie Meis die Gelegenheit auch nutzen, um etwas abzugeben an die, die Gutes damit bewirken. Genau aus diesem Grund werden für jede Bestellung, die zwischen dem 22. November und 2. Dezember 2019 bei Edel-Optics eingeht, unter dem Motto „Black4Good“ 5 Euro an verschiedene Organisationen gespendet.

Die kommenden elf Tage sind unterteilt in verschiedene Aktionszeiträume, die in Deutschland VIER PFOTEN, EinDollarBrille e.V., der DKMS und DKMS Life gewidmet sind. Auch im europäischen Ausland spendet Edel-Optics bezogen auf die realisierten Bestellungen im jeweiligen Länder-Webshop an ausgewählte Organisationen, wie z.B. Médico Lions Club de France, Sightsavers und Plan. Die Aktion erstreckt sich insgesamt auf die 11 wichtigsten Absatzmärkte von Edel-Optics, neben Deutschland, Österreich, Schweiz sind das Niederlande, UK, Dänemark, Schweden, Polen, Frankreich, Ungarn und Rumänien. „Wir sind im letzten Jahr für die DKMS bereits eine sehr erfolgreiche Spendenaktion gefahren und Edel- Optics konnte eine tolle Summe spenden für jede Bestellung, die getätigt wurde. Dieses Jahr wollen wir das toppen“, so DKMS-Supporter Jérôme Boateng. Um die Bestell-Entscheidung noch ein wenig attraktiver zu machen, gibt es neben den Karma Punkten, die man bei Edel-Optics sammeln kann, selbstverständlich auch interessante Angebote, denn während des kompletten Zeitraums gibt es mit dem Code Black4Good 50 % auf alle Celebrity-Brands und 25% auf alle anderen Marken.

Guido Maria Kretschmer & VIER PFOTEN „Ich bin überaus dankbar, dass ich anlässlich des bevorstehenden Black Fridays zusammen mit Edel-Optics die Möglichkeit habe etwas Gutes zu tun. Als großer Tierfreund werde ich den Erlös der Charity Aktion an die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN spenden“, so Guido Maria Kretschmer, der im Black4Good-Aktionszeitraum den Anfang macht. Denn vom 22. bis zum 24. November gehen die 5 EUR pro Bestellung an VIER PFOTEN, die auserwählte gemeinnützige Organisation des Neu-Hamburgers. Der große Hunde-Liebhaber hat eben nicht nur seine eigenen Brillenmodelle nach seinen Windhunden benannt, sondern kämpft gemeinsam mit Edel-Optics für das Wohl und „Mehr Menschlichkeit für Tiere“, was dem Motto von VIER PFOTEN entspricht. „Wir haben alle die Möglichkeit nicht nur uns selbst, sondern gleichzeitig auch den lieben Vierbeinern eine große Freude zu bereiten. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir mit Hilfe dieser wunderbaren Aktion eine beachtliche Summe generieren und damit einen wichtigen Beitrag für den Tierschutz leisten können“, sagt Guido Maria Kretschmer.

Boateng und Meis für DKMS und DKMS Life

Jérôme ist bereits seit längerer Zeit ein Supporter im Kampf gegen den Blutkrebs und hat zusammen mit Edel-Optics im Zuge seiner zweiten Brillenkollektion und dem Verkauf der Sehbrille JBsupporter im vergangenen Jahr bereits 10.000 EUR an die DKMS gespendet. Auch für eine Limited Edition des DKMSRegistrierungssets haben der Trendsetter und das Hamburger Unternehmen sich gemeinsam für eine gute Sache engagiert. Kaum überraschend ist also die Wahl der Wunschorganisation des Fußballers für die Black- 4Good-Aktion. Vom 29. November bis zum 02. Dezember werden die 5 EUR pro getätigter Bestellung gespendet an DKMS und DKMS Life. Denn als Schirmherrin und Unterstützerin im Kampf gegen den Brustkrebs ist Sylvie Meis‘ Wunsch, das Geld an die DKMS Life zu spenden. „Ich freue mich total, dass wir erneut am konsumstärksten Tag des Jahres zusammen mit Edel-Optics nicht nur an Sales denken, sondern auch an mein Herzensprojekt, die DKMS Life“, so die Brillendesignerin. „Vor allem als Schirmherrin der DKMS Life macht es mich stolz, dass auch mein Kooperationspartner für meine Brillenkollektion hier mitzieht und den Kampf gegen Brustkrebs unterstützt. Es würde mich sehr stolz machen, wenn wir den Erlös vom letzten Jahr übertreffen. Gemeinsam sind wir stark!“

EinDollarBrille e.V.

„We believe in a future where everyone has access to affordable eyeglasses. All the time.“ So lautet die Vision vom Verein EinDollarBrille e.V., die er von Erlangen in die ganze Welt tragen will. Denn überall auf dem Planeten gibt es Kinder, die nicht lernen und Eltern, die nicht arbeiten können. Dadurch ist die Existenz von mehr als 150 Millionen Menschen betroffen. Die EinDollarBrille hilft den betroffenen Familien, ihr wahrscheinlich wichtigstes Sinnesorgan normal nutzen zu können. Hergestellt aus einem leichten, flexiblen Federstahlrahmen betragen die Materialkosten lediglich 1 US-Dollar. Für den Zeitraum vom 25. bis zum 28. November hat sich Edel-Optics entschieden, die 5 EUR pro getätigter Bestellung an genau diese Organisation zu spenden, denn „uns gefällt der Gedanke, dass beim Kauf einer Brille für einen selbst, man gleichzeitig fünf Menschen eine Sehhilfe schenkt, die Hilfe ganz dringend benötigen“, so Dennis Martens.