Lichtmanagement ist neben der Korrektion eine wichtige Eigenschaft eines Brillenglases für lichtempfindliche Brillenträger. Zudem ist der Schutz der Augen essentiell. Nach fünf Jahren intensiver Forschung und Entwicklung ist es dem Team von Transitions Optical gelungen, die Produktleistung der intelligenten, selbsttönenden Brillengläser für den Alltag deutlich zu verbessern: Transitions Signature GEN 8Brillengläser setzen dank einer bahnbrechenden Technologie neue Maßstäbe und bringen das Licht unter Kontrolle.

Umfragen und Messungen zufolge sind Transitions Signature GEN 8 Brillengläser die insgesamt besten selbsttönenden Brillengläser2. Sie überzeugen durch Klarheit im Raum, Dunkelheit im Freien, Reaktivität (schnelles Aktivieren/Aufhellen), langanhaltende Leistung sowie Schutz – Eigenschaften, die Brillenträger sich wünschen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

„Als Marktführer in der Kategorie der phototropen Brillengläser ist es unsere Mission, besseres Sehen und hervorragenden Schutz der Augen zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, mit Transitions Signature GEN 8 neue Brillenträger gewinnen und die phototrope Kategorie voranbringen zu können.“ erklärt Chrystel Barranger, Präsidentin von Essilor Photochromics und Transitions Optical.

Durch den innovativen Aufbau der Nanostruktur können die neuen, ultra-agilen Farbmoleküle von Transitions Signature Gen 8 noch schneller und effizienter reagieren. Die Nano-Komposit-Matrix hat eine halbkristalline Struktur. Dadurch werden Freiräume erzeugt, die eine höhere Mobilität der Farbmoleküle erlauben, was zu einer verbesserten Reaktivität führt. Transitions Signature Gen 8 vereint so maximale Tönung und schnelles Aufhellen in einem Brillenglas.

Für die Partner von Essilor, Rupp + Hubrach sowie NIKA Optics werden Transitions Signature GEN 8 Brillengläser im Laufe des Jahres 2020 in gewohnt großer Vielfalt als Nachfolger von Transitions Signature VII erhältlich sein. (Opti Halle C5 / 431)