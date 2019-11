Foto: Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS)

Berlin, 26. November 2019 (KGS). Im Rahmen der Kontaktlinsen-Initiative des SPECTARIS-Kontaktlinsenkreises, die im Herbst 2018 unter Federführung des Kuratorium Gutes Sehen (KGS) gestartet ist, hat eine dreimonatige Onlinekampagne die Kontaktlinse in den Fokus gerückt. Werbeanzeigen via Social Media und Native Advertising generierten 36,5 Millionen Nutzerkontakte. Flankierende KGS-Pressearbeit erreichte darüber hinaus offline rund 43 Millionen Menschen. Ergebnisse, die den SPECTARIS-Kontaktlinsenkreis überzeugten, die Initiative auch in 2020 fortzuführen.

Kampagnen-Website: Mehr als 85.000 Nutzer*innen

Die Werbemaßnahmen der Onlinekampagne zielten darauf ab, (potentielle) Träger*innen mit ihren Fragen abzuholen und über die herstellerneutrale Website kontaktlinseninfo.de sowie zum verlinkten Fachhandel zu führen. Allein im Kampagnenzeitraum Juni bis August zählte das Portal mehr als 85.000 Nutzer*innen. Davon suchten rund 5.700 den Anpasser in der Nähe. Die neue Website erreichte in kürzester Zeit 150 Top-10-Rankings bei Google. Bei Facebook folgen ihr bereits rund 1.500 Abonnent*innen.

Die Kampagne hat auch die Unterstützung des stationären Fachhandels gefunden: Knapp 2.900 mittelständische Kontaktlinsenspezialist*innen haben sich bisher registriert. Augenoptiker*innen mit Expertise in der Kontaktlinsenanpassung können sich weiterhin kostenfrei unter www.kontaktlinseninfo.de/mein-eintrag/ anmelden.

Kontaktlinsen-Expertin SehFee: 683 Antworten im Web

Ein Kernelement der Website kontaktlinseninfo.de ist die SehFee – eine Kontaktlinsen-Expertin, die via Chat Fragen beantwortet und auf die Anpasser-Suche verweist. Seit letztem Herbst ist die SehFee wieder auf dem größten deutschsprachigen Frage-Antwort-Portal gutefrage.net und unter kontaktlinsenforum.de aktiv. Bis Ende Oktober 2019 gab sie 683 individuelle Antworten. Zudem veröffentlichte sie seit Juni 79 Tweets auf ihrem Twitter-Account.

KGS-Pressearbeit zu Kontaktlinsen erreichte offline 43 Millionen Menschen

Bereits im September 2018 nahm das KGS die Pressearbeit zu Kontaktlinsen wieder auf. Neben Pressemeldungen veröffentlichte die Aufklärungsinitiative den 16-seitigen Presse-Themenservice „Kontaktlinsen: Unterschätzter Sehkomfort für ein aktives Leben“. Bis Ende Oktober erfasste das KGS mehr als 800 Veröffentlichungen. Allein über die klassischen Medien (Print, TV und Hörfunk) erreichten die KGS-Inhalte rund 43 Millionen Menschen. Highlights waren u. a. Beiträge im „ZDF-Morgenmagazin“ und SWR-Fernsehen sowie in der „Apotheken Umschau“ oder der WELT. Hinzu kommen mehrere Millionen Onlinereichweite.

Die Kontaktlinsen-Kampagne wird von folgenden Mitgliedern des SPECTARIS-Kontaktlinsenkreises getragen: Alcon, Bausch & Lomb, CooperVision, Hecht, Johnson & Johnson (inklusive AMO), Menicon und MPG&E.