OCULUS Akademie, das Team: von links: Joshua Hamann Veranstaltungskaufmann Marketing & Professional Affairs und Amelie Schultze M. Sc. Augenoptik/Optometrie Leiterin der OCULUS Akademie Marketing & Professional Affairs

Die OCULUS Akademie veröffentlicht den Kalender mit den Seminarterminen für das Jahr 2020 nur noch auf Wunsch in Papierform. Augenoptiker finden alle OCULUS Weiterbildungsangebot online.

„Wir orientieren uns an den Wünschen unserer Kunden“ sagt die Leiterin der OCULUS Akademie, Amelie Schultze. „Früher haben wir allen Kunden den neuen Akademie-Kalender per Post zugesendet. Im digitalen Zeitalter ist das aber nicht mehr zeitgemäß.“

OCULUS stellt den neuen Kalender mit allen Veranstaltungsangeboten für Augenoptiker in 2020 gerne im Papierformat zur Verfügung – aber nur noch auf Wunsch.

OCULUS Akademie: Der neue Kalender 2020 ist da Pressemeldung am 19.11.2019

Wer Papier sparen möchte und trotzdem in Sachen Weiterbildung ganz vorne mit dabei sein will, lädt sich den neuen Akademie Kalender als PDF von der Website www.oculus-akademie.de, oder schreibt eine E-Mail an: akademie@oculus.de.

HIER das PDF ansehen!

Neu in 2020 sind die Seminare „Spezialist Trockenes Auge“ und „Refraktion Plus“, wie gewohnt mit kompetenten Referenten aus Wissenschaft und Praxis. Die Kursinhalte dieser und aller anderen Seminare, Workshops und Infoabende, sind in dem Jahreskalender zu finden. Die Anmeldung ist per E-Mail oder ganz einfach direkt auf der Website möglich.

Wer mehr über den „Veranstaltungskalender 2020“ von OCULUS wissen möchte kontaktiert seinen Fachberater oder besucht die Website www.oculus-akademie.de.