Es wächst zusammen was zusammen gehört. Ab Dezember 2019 wird die Libuda Optic World – ein seit über 30 Jahren in der optischen Industrie etablierter Großhandel für Brillenfassungen – der neue Distributor für die Marke KLiiK denmark und wird dadurch die Partnerschaft mit WestGroupe (Kanada) weiter festigen. Gemeinsam mit den Marken Fysh, Evatik und Superflex, kommt mit dem Neuzugang Kliik denmark die vierte Marke aus der WestGroupe-Designschmiede unter dem Dach der Libuda Optic World zusammen.

Bisheriger Vertrieb und Service

Bisher wurden die Kliik Brillenfassungen in Deutschland durch die eydentity, Passau vertrieben, welche seit dem 31.10.2019 den Vertrieb eingestellt hat. Die Libuda Optic World übernimmt überdies den Service für die bereits vertriebene Ware.

Francesco A. Fiore, kaufmännische Leitung Libuda Optic World: „Wir – die Libuda Optic World – übernehmen offiziell den Vertrieb der Marke ‘KLiiK denmark’. Augenoptiker, die Fassungen dieser Marke beim bisherigen Vertrieb bezogen haben und Einzelteile oder neue Fassungen benötigen, erhalten von uns – sofern vorhanden – den benötigten Ersatz. Auch wenn die Kunden keinen Garantieanspruch uns gegenüber haben, werden wir versuchen, die Reklamationen kundenorientiert zu bearbeiten. Ab ca. Mitte November/Anfang Dezember werden wir bereits die neuen Modelle der Marke KLiiK denmark präsentieren.”

Kollektion und Zielgruppe

Die KLiiK denmark eyewear orientiert sich an der klaren, modernen Ästhetik des skandinavischen Designs und wurde speziell für Frauen und Männer entwickelt, die kleinere Brillenfassungen benötigen. Das minimalistische Design wird durch kräftige Farbgebung, aufwendige Laserschnitt-Details, spezifische Designelemente und eine Reihe auffälliger Muster und Texturen unterstrichen. KLiiK denmark bietet ein breites Repertoire an Styling für die Kleine-PD-Kundschaft mit ausgeprägtem Stilbewusstsein.

Für Frauen bietet die Kollektion kräftige Farben und individuelle Designdetails.

Gekonnt verkörpert das Modell KL-663 einen dezenten Cateye-Look. Mit einem Farbspiel aus mattem und glänzendem Finish wird die Brille zum Eyecatcher. Dieses Modell ist in den Gold / Schwarz, Aubergine / Roségold und Taupe / Gold erhältlich.

KL 663

Mit einem gemusterten Acetat mit Aquarelleffekt präsentiert sich das Modell KL-659. Von Blau marmoriert / Blau über Violett Türkis marmoriert / Flieder transparent bis hin zu Braun Grün marmoriert / Grün zeigt sich dieses Modell in seinen auffälligen Farbtönen.

Bei den Männer-Modellen trifft klassischer Stil auf moderne Ästhetik.

Eine moderne Variante der Clubmaster-Form ist das Modell KL-652, das in einem schlanken Edelstahldesign erhältlich ist. Ein Wechselspiel aus Matt und Glanz verleiht der Fassung einen markanten Auftritt in den Farbkombinationen aus Schwarz / Anthrazit, Anthrazit matt / Anthrazit glänzend und Schwarz / Gold verfügbar.

Das Modell KL-655 bringt den Transparent-Look wieder zurück und verstärkt diesen durch seine gegensätzlichen Bügel.

KL 655

Das verbindende Element sind die Metallanschläge mit dem besonderem Scharnier-Design. Dieses Modell wird in Blau transparent / Blau, Transparent / Braun und Schwarz transparent / Schwarz angeboten.

Die KLiiK denmark Kollektion umfasst auch Unisex-Modelle, welche aktuellste Formen und Farbgebungen kombinieren.

KL 660

Mit Doppelsteg zum Highlight. Die Modelle KL-660 und KL-661 in Navigator- und Aviator-Form vervollständigen das Gesamtbild der Kollektion und unterstreichen wie trendig sie ist. Das Modell KL-660 ist in den Farben Gold / Schwarz, Gun / Schwarz und Silber / Blau erhältlich. Das Modell KL-661 ist in den Farben Gun / Schwarz, Gold / Pink und Gold / Braun erhältlich.

KL 661

Libuda Optic World:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie das Team der Libuda Optic World unter: info@libuda-optik.de oder per Telefon: 07721 / 9940 -200 oder besuchen sie die Website www.libuda-optik.de