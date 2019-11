Bildausschnitt vom Cover des neuen Reports. Foto: Spectaris

SPECTARIS und ZVA präsentieren in zahlreichen neuen Charts und Marktdaten „Deutschland und die Welt – Märkte, Consumer und Trends 2018/19“

Die frischen Marktzahlen sind da: Der neue 100seitige Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt – Märkte, Consumer und Trends 2018/19“ umfasst neben zahlreichen neuen Grafiken auch eine verfeinerte Aufgliederung der Kernwerte und Produktkategorien für Brille und Kontaktlinse. Herausgegeben wird der Report einmal im Jahr vom Deutschen Industrieverband SPECTARIS und dem Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA). Die neue Ausgabe bietet wie gewohnt neben den aktuellen Zahlen der Augenoptiker, der Industrie sowie der Konsumenten wieder einen umfassenden Auslandsteil.

Die Zusammenstellung der verfügbaren Branchendaten in 220 Grafiken und Tabellen ist über die Jahre zum unverzichtbaren Standardwerk der Branche geworden. „Die Augenoptikbranche erlebt gerade radikale Umbrüche. Umso größer ist die Notwendigkeit, sich einen guten Überblick über die Marktentwicklungen zu verschaffen“, unterstreicht SPECTARIS-Vorstandsvorsitzender Josef May. Mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts GfK und von Euronet Market Research geben SPECTARIS und ZVA einen detaillierten Einblick in die Entwicklung der Branche, in einigen Fällen sogar über die letzten zehn Jahre. Dieses Jahr beinhaltet der Report zusätzliche Werte der GfK, wie zum Beispiel die Umsatzentwicklung der Augenoptiker aufgeschlüsselt nach Produktgruppe (bis ins erste Tertial 2019), aktuelle Durchschnittspreisangaben sowie Mengenaufteilungen nach Produktkategorien oder Produkteigenschaften. Im Paket bieten die Daten eine ausführliche Analyse- und Planungsgrundlage.

Der fast 50seitige Auslandsteil bietet darüber hinaus einen umfassenden Überblick über Augenoptik-Märkte außerhalb Deutschlands und liefert für diese Länder alle Import- und Exportwerte der einzelnen Produktgruppen. Zudem beinhaltet der Report generelle Kennziffern für die Bevölkerungsentwicklung, die aktuellen Altersstrukturen der Länder, Einkaufspräferenzen nach Produktbereichen sowie soziodemografische Kriterien für Online- und Einzelhandel.

Der Branchenreport ist nur in gedruckter Form erhältlich. Der Preis beträgt für SPECTARIS-Mitglieder 299 Euro, für Nicht-Mitglieder 599 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Interessierte Augenoptiker wenden sich bitte an die SPECTARIS-Geschäftsstelle (consumer-optics@spectaris.de). Weitere Informationen sowie die Bestellmöglichkeit finden Sie auf der SPECTARIS-Homepage.