Die Filiale in Hamburg bei ihrer Eröffnung. Foto: Kapten&Son



Kapten & Son goes international: Das junge Kölner Lifestyle- und Accessoire-Unternehmen eröffnet nach erfolgreichen Store Openings in Köln, Stuttgart und München weitere Flagship-Stores in Hamburg, Berlin und Wien sowie einen Pop-up Store in Amsterdam. Die Spezialität von Kapten&Son ist, Optik mit Lifestyle-Accessoires zu verbinden.

Die erste Flagship-Store-Eröffnung wurde im Herbst 2018 in Köln gefeiert. Jetzt zieht die Kapten-Welt nach den Openings in Stuttgart und München in vier weitere große europäische Metropolen ein:



 Hamburg: Schulterblatt 29, am 26.10.2019

 Berlin: Rosenthaler Straße 46, am 23.11.2019

 Wien: Neubaugasse 12, am 14.12.2019

 Amsterdam: Leidsestraat 60, vom 15.11.2019–15.01.2020



Die Produktwelt von Kapten & Son wird auf je ca. 100 qm großen Flächen in den neuen Läden präsentiert. Sie befinden sich ausschließlich in begehrten Flaniervierteln, die vor allem ein junges und Lifestyle-begeistertes Publikum anlocken.

Innenansicht des Hamburger Stores. Foto: Kapten&Son

Die stilvoll designten Verkaufsflächen erinnern an eine Weltreise – unterschiedliches Design, von Holz bis Industrial, greift passend hierzu den Charme verschiedener Urlaubsorte auf. Hier kann jeder Liebhaber von kleinen und großen Abenteuern den Kapten-Spirit erleben und das für sich perfekte Accessoire entdecken, denn alle Styles bekommen auf den Verkaufsflächen ihre ganz eigene Bühne. Die große Flowerwall lädt dazu ein, das Erlebnis direkt auf einem Foto für Instagram, Snapchat & co. festzuhalten. In allen permanenten Stores können zur Bestimmung der persönlichen Sehwerte außerdem Sehtests von ausgebildeten Augenoptikern durchgeführt werden, um die passende Korrektur- und Blaulichtfilterbrille von Kapten & Son zu finden.

„In unseren neuen Stores geht jeder Besucher auf eine kleine Weltreise. So entsteht ein ganz individuelles Verkaufserlebnis: Im urbanen Dschungel kann jeder Kapten das perfekte Accessoire finden und sich für das nächste Abenteuer wappnen“, so Fabian Deventer, Co-Founder von Kapten & Son.