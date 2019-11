Pünktlich zu Beginn der neuen Winter-Saison gibt Julbo einige Änderungen im deutschen sowie österreichischen Vertriebsteam bekannt. Erhard Kappel, bislang Key Account Manager Germany, bekleidet künftig die Position des Sales Managers Germany. Neu in seinem Vertriebsteam begrüßt der französische Traditionshersteller und Experte im Bereich Sportbrillen und optische Brillen Maria Bloo und David Drösser.

Erhard Kappel ist bereits seit 2012 für Julbo tätig – zunächst als Account Manager, seit 2016 als Key Account Manager Germany. Als Sales Manager Germany kümmert er sich fortan um die Leitung des deutschen Vertriebsteams sowie um die Steuerung und Ausrichtung der Marke auf dem deutschen Markt. Darüber hinaus ist der 43-jährige weiterhin für die Key-Accounts sowie für das Gebiet „Südwesten“ (Rheinland-Pfalz und Saarland) zuständig. Ferner fällt die Planung und Organisation von Messen und Events in seinen Verantwortungsbereich.

„Gemeinsam mit meinem Team setze ich alles daran die Marke Julbo weiterhin kontinuierlich gemeinsam mit unseren Händlern und im Einklang mit dem Markt voranzutreiben“, sagt Erhard Kappel.

Erhard Kappel, David Drösser und Maria Bloo. Fotos: Julbo

Neu im deutschen Vertriebsteam ist David Drösser. Der 29-jährige ist nach der Umstrukturierung für das Gebiet „Mitte“ (Hessen und Oberfranken) zuständig. Der leidenschaftliche Sportler verfügt bereits über einen großen Erfahrungsschatz und blickt auf verschiedene Stationen im Bereich E-Commerce und Sportmarketing zurück. Privat hat David Drösser sich voll und ganz dem Bergsport verschrieben. Im Winter ist er so oft wie möglich beim Skifahren anzutreffen, im Sommer beim Mountainbiken.

Auch das österreichische Vertriebsteam wurde verstärkt. Die 35-jährige, gelernte Optikerin Maria Bloo verantwortet ab sofort die Gebiete Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark.



„Wir freuen uns mit David Drösser und Maria Bloo zwei weitere sehr engagierte Account Manager in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Dank unserem starken Vertriebsteam – in Deutschland unter der Leitung von Erhard Kappel – blicken wir überaus positiv in die Zukunft“, sagt Bertrand Ragonneau-Flemming, International Sales Manager bei Julbo.



Hintergrund: Julbo – der Sportbrillenexperte aus dem französischen Jura

Das seit 1888 inhabergeführte Familienunternehmen unter der Leitung der Brüder Christophe und Mathieu Beaud hat seinen Firmensitz in Longchaumois, im französischen Jura-Gebirge. Es gilt als führender Anbieter von Sportsonnenbrillen und bietet mit seiner Produktreihe Travel auch Sonnenbrillen für den Lifestyle-Bereich an, ebenso wie Sonnenbrillen mit Korrekturgläsern (RX Lab) und kann mit einem umfassenden Angebot an Skibrillen und Helmen für höchste Ansprüche aufwarten. Dank seines Knowhows im Bereich der Herstellung von Spritzguss-Kunststofffassungen hat sich Julbo zudem auf die Fertigung von Korrektionsbrillen spezialisiert und bietet seit langem eine komplette Linie für Kinder und Jugendliche an. Auch für Erwachsene produziert Julbo eine Korrektionsbrillenkollektion, die den sportlichen Look der Sonnenbrillen aufgreift. Permanente Innovation und die Suche nach den besten optischen Produkten und Lösungen für intelligenten Sonnenschutz sorgen für ein konstantes Wachstum jenseits der 30 Millionen Euro Marke. 75% der Produktion findet in Europa statt. Rund 120 Mitarbeiter in über 90 Ländern weltweit arbeiten ständig daran, die Produkte zu optimieren für das ultimative Seherlebnis beim Sport und im Alltag. Engagiert von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Über 130 Jahre Mut und Innovation. Das ist Julbo. www.julbo.com