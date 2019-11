Johnson & Johnson Vision hat seit dem 1. November 2019 eine neue General Managerin für Deutschland & Österreich: Katja Schmelzing. Sie übernimmt die Position in einer Zeit, die von konstantem Wachstum und beachtlichen Innovationen geprägt ist.

Zuletzt verantwortete Katja Schmelzing bei Colgate Palmolive das Marketing für die Tierfuttermarke Hill’s Pet Nutrition in der Region DACH. Mit einer Restrukturierungs- und Branding-Strategie gelang es ihr, den Erfolg der Marke kontinuierlich zu steigern. Darüber hinaus entwickelte und implementierte sie erfolgreich die Shopper-Marketing-Strategie für das Volumengeschäft von Colgate Palmolive. Zuvor war Katja Schmelzing sechs Jahre lang bei L’Oréal Deutschland in verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen tätig, unter anderem als regionale Vertriebsleiterin für bekannte Marken wie Vichy, La Roche-Posay, Innéov und Roger&Gallet.

In ihrem neuen Aufgabengebiet wird Katja Schmelzing den erfolgreichen Kurs von Johnson & Johnson Vision in der DACH Region weiter fortführen.

„Mit ihren hervorragenden Erfahrungen und Fähigkeiten in Marketing und Vertrieb ist Katja Schmelzing ein echter Gewinn für unser Führungsteam“, unterstreicht Hilde Borst, verantwortliche Direktorin für die Regionen DACH und Italien bei Johnson & Johnson Vision, EMEA. „Mit unserem überzeugenden Produktportfolio und unseren Innovationen sind wir in der EMEA-Region in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen – und wir freuen uns sehr, unsere Erfolgsgeschichte nun gemeinsam mit Katja Schmelzing fortzuschreiben und unsere Marktanteile weiter auszubauen.“