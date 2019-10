(v.l.) Oliver Fischbach (VP Commercial West Europe, Hoya), Andreas Cüppers (Head of Digital),

Mirjam Rösch (Commercial Director D-A-CH, Hoya) und Stefan Schuffels (Sponsoring Digital) Foro: Hoya

Hoya Lens Deutschland hat eine neue Kooperation mit Borussia Mönchengladbach angekündigt: Der Glashersteller wird das eSports Team des Bundesligisten sponsorn, um gemeinsam mit seinen Partneroptikern eine junge digital affine Zielgruppe anzusprechen. Mit dem lokalen Erstligisten Borussia Mönchengladbach wurde kürzlich eine neue Kooperation über das Sponsoring des zugehörigen eSports Team für die kommenden zwei Jahre unterzeichnet.

Hintergrund für Hoyas Engagement im eSports ist die hohe Affinität der jungen Zielgruppen zur digitalen Welt – seien es der Medienkonsum im Internet, die Nutzung sozialer Medien oder das geänderte Freizeitverhalten. Hoya möchte junge Kunden in ihrem sozialen Umfeld abholen und setzt mit eSports auf einen Trend, der weiterhin starke Zuwachsraten aufweist. Zudem spricht das eSport Fußballspiel ein breites Publikum in der relevanten Altersgruppe an.

Der Traditionsclub Borussia Mönchengladbach verfügt über ein ambitioniertes eSports Team, das auch für gemeinsame Events und Kampagnen mit dem Brillenglashersteller zur Verfügung stehen wird. Ein erster gemeinsamer Termin ist die Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen von Hoya Lens Deutschland im Borussia-Park. Hier können sich geladene Gäste u.a. beim „Beat-the-Pro“ mit den eSports-Youngsters messen.

Die Geschäftsführerin Mirjam Rösch zeigt sich begeistert: „Die Reaktionen unserer Partneroptiker zeigen, dass unsere Aktivitäten im eSports ein voller Erfolg sind – zukunftsorientiert, zielgruppengenau und sympathisch. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg mit unserem neuen Partner weiter fortsetzen können.“