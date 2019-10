Morten Gammelmark. Foto: copenhagen specs

Klein aber fein, und sprudelnd kreativ: Die Independent-Eyewear-Messe Copenhagen Specs fand im Oktober zum zweiten Mal in Berlin statt. Bei dem besonderen Event mit inspirierendem Geist und persönlichem Flair stellten kleine und größere Independent-Brillenlabels ihre spannenden und zukunftsweisenden Produkte in der Arena Treptow vor. Und die gute Nachricht lautet: Auch in Barcelona wird es im Mai dieses Messeformat geben.

Für Optiker, die nach außergewöhnlichen Brillen und Marken abseits des Mainstreams suchen, war die Berliner copenhagen specs wieder eine wahre Fundgrube mit dem Vorteil ihrer überschaubaren Größe, dem persönlichem Kontakt zu den Firmenvertretern und einer hochkarätigen Produktauswahl. Insgesamt 59 Aussteller präsentierten am 5. und 6. Oktober 2019 in der Arena Berlin stolze 120 Brands. Besondere Highlights waren zu den Themen nachhaltige Brillen, individualisierbare Eyewear und avantgardistisches Design zu erleben.

Und erstmals gab es am Samstag auch ein Vortragsprogramm, bei dem über Trends und Wissenswertes referiert wurde: Dr. Janika Jürgens von der Brillenprofi GmbH stellte „Select“ vor, das Onlinewerkzeug für Optikfachgeschäfte. Die Eyewear-Influencerin Giulia de Martin referierte darüber, wie Optiker soziale Medien für ihr Business nutzen sollten. Devon Kaylor vom 4See Magazine warf einen Blick auf die Mode-Trendlandschaft. Und auch das Zukunftsthema „Nachhaltigkeit in der Eyewear“ bekam seinen Platz durch Carole Riehl vom Öko-Brillen-Blog „Les Lunettes Écologiques Magazine“.

OPTIC + VISION sprach mit Veranstalter Morten Gammelmark, der das Messeformat copenhagen specs von seiner dänischen Heimat aus, in Kooperation mit der SILMO, nun auch nach Spanien exportieren möchte.

OuV: Was hat für Sie die Veranstaltung zum Erfolg gemacht?

Morten Gammelmark: Dass wir so viele neue Aussteller und Besucher hatten. Und es waren mehr oder weniger nur unabhängige Optiker, die die Messe besucht haben.

Wie war die Resonanz der Aussteller/Besucher?

Die Resonanz der Aussteller war unterschiedlich. Einige fanden, dass es nicht genügend Besucher gab – eine Ansicht, die ich voll und ganz teile. Andere Aussteller hingegen hatten eine tolle Messe und konnten viele Brillenfassungen verkaufen.

Welche Art von Teilnehmer hat die Messe besonders interessant gemacht?

Eigentlich alle, da sie alle verschiedene Einflüsse mit reinbringen. Jede Independent-Brillenmarke ist auf ihre eigene Art anders und interessant für den unabhängigen Optiker. Natürlich verwenden viele Marken ähnliche Formen und Materialien usw., aber trotzdem haben sie die Fähigkeit, durch Scharniere, Designs usw. aufzufallen. Das macht ja gerade die Branche so spannend.

Warum haben Sie und Ihr Kooperationspartner Silmo sich dafür entschieden, das Konzept auf Barcelona auszudehnen?

Eine Messe in Barcelona habe ich schon seit vielen Jahren im Sinn. Barcelona ist eine großartige Stadt mit einer besonderen Schwingung, die man spüren kann, wenn man durch die Stadt spaziert. Das ist genau wie in Kopenhagen und Berlin und warum wir uns dort für Messen entschieden haben. Ich bin ein sehr feinfühliger Typ, und wenn ich diese besondere Aura an einer Stadt wahrnehme, weiß ich, dass man dort eine Messe machen kann. Und hinzukommt: Wie Kopenhagen und Berlin ist Barcelona eine Stadt voller Designer, kreativer Unternehmen und Unternehmer wie mir. Nicht umsonst haben viele großartige Independent-Brillenmarken ihren Hauptsitz in Barcelona.

Die kommenden Termine:

Copenhagen Specs: 7. bis 8. März 2020.

Barcelona Specs: 9. bis 10. Mai 2020.

Berlin Specs: 5.-6. September 2020.