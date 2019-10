Am ersten September 2019 starteten die Augenoptik-Experten Theresa May und Kai Weckermann als Gebietsverkaufsleiter bei MPG&E. Sie betreuen ihre Kundinnen und Kunden ganz nach dem MPG&E-Motto „An Ihrer Seite“ kompetent und serviceorientiert in Sachen Kontaktlinsen.

Thereas May (Foto: MPG&E)

Theresa May (28): Die gebürtige Bayrin betreut seit dem ersten September die MPG&E-Kunden in Baden-Württemberg. Sie lernte das augenoptische Geschäft an mehreren Stationen des Fachhandels von der Pike auf kennen. May verfügt deshalb sowohl im Kontaktlinsen- als auch im Brillenbereich über exzellentes Know-how. Bevor May ihre Position als MPG&E-Gebietsverkaufsleiterin begann, absolvierte sie an Ihrer letzten beruflichen Station sehr erfolgreich die Ausbildung zur Augenoptikmeisterin.

Kai Weckermann (32): Der erfahrene Augenoptikexperte aus Unna übernimmt die MPG&E-Gebietsverkaufsleitung im Ruhrgebiet. Er ist intimer Kenner des augenoptischen Marktes in Deutschland und war vor seinem Eintritt bei MPG&E Betriebsleiter bei einem großen deutschen Augenoptik-Filialisten. Weckermann verfügt außerdem über langjährige Erfahrungen als Kontaktlinsenanpasser und kennt sich auch in den Bereichen Spezial-Kontaktlinsen und Orthokeratologie aus.

Theresa May und Kai Weckermann bieten in ihren Verkaufsgebieten augenoptischen Unternehmen und Augenarztpraxen das Premium-Kontaktlinsen-Vollprogramm von MPG&E an und unterstützen ihre Kunden beim Ausbau des Kontaktlinsengeschäfts. Ihre Kompetenz und das umfangreiche Produkt- und Serviceportfolio von MPG&E stellen sie dabei ganz in den Dienst des unternehmerischen Erfolgs ihrer Kundinnen und Kunden.