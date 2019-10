Die Neuen bei Luneau v.l.: Roman Agranovski, Susanne Klemens, Lara Schmitz und Alexander Künzl. Foto: Luneau Technology Deutschland

Als optimaler Partner für die gesamte technische Ausrüstung eines Augenoptikbetriebes im Instrumente- und Schleifmaschinenbereich und globaler Weltmarktführer mit den hauseigenen Wellenfrontgeräten im augenoptischen Bereich bietet Luneau Technology rund um diese Technologien Service, Beratung und Schulung auf höchstem Niveau.

Um diesen Aufgaben in Deutschland gewohnt zuverlässig nachkommen und die erhöhte Kundennachfrage noch besser befriedigen zu können, ist in diesen Tagen das Team hinter den Kulissen des in Ratingen beheimateten Unternehmens erneut verstärkt worden – ein Prozess, der andauert und sich in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Luneau Technology Deutschland wächst weiter.

Bereits im April dieses Jahres übernahm Lara Schmitz die Marketingleitung. Die gelernte Augenoptikerin war zuvor elf Jahre bei Fielmann beschäftigt, davon vier Jahre in der Büroleitung und zwei als stellvertretende Niederlassungsleiterin. Roman Agranovski wird ab dem 1. November die technische Kundenhotline übernehmen, wo er Bestellungen entgegen nimmt und Hilfe bei technischen Nachfragen leistet. Agranovski ist gelernter Büroinformationselektroniker und hat 21 Jahre bei Konica Minolta gearbeitet.

Susanne Klemens und Alexander Künzl hatten am 15.10. jeweils ihren ersten Arbeitstag. Klemens ist nach 14 Jahren bei Vodafone zukünftig verantwortlich für das Telemarketing von Luneau Technology Deutschland und somit im permanenten Kundenkontakt. Künzl ist ab sofort neuer Gebietsleiter für Bayern im Vertrieb der Marken WECO, briot und Visionix.