Fotos. Eschenbach

Noch mehr Seh- und Lesekomfort für Menschen mit verminderter Sehkraft: Eschenbach Optik launcht mit vario DIGITAL FHD und vario DIGITAL FHD Advanced zwei neue portable Bildschirmlesegeräte mit bester Bildqualität und einfacher Bedienbarkeit.

In jeder Hinsicht leistungsstark und nutzerfreundlich – so präsentieren sich die neuen Bildschirmlesegeräte vario DIGITAL FHD und vario DIGITAL FHD Advanced aus dem Hause Eschenbach Optik. Ob zuhause, bei der Arbeit oder in Schule und Universität – mit einem 16 Zoll-Display, einer bis zu 45-fachen Vergrößerung sowie einer Full-HD Kamera bieten sie Menschen mit verminderter Sehkraft besten Sehkomfort. Dabei überzeugen beide Geräte durch eine äußerst einfache und intuitive Bedienbarkeit.

Foto: Eschenbach

Nachdem Eschenbach Optik im vergangenen Jahr das elektronische 12 Zoll-Lesegeräts visolux DIGITAL XL FHD gelauncht hat, bringt der Nürnberger Optikspezialist jetzt seine neuen Bildschirmlesegeräte auf den Markt: vario DIGITAL FHD und vario DIGITAL FHD Advanced. Diese zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Bildqualität, eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie durch ein klares, modernes Design aus. Besonders praktisch: Sie lassen sich einfach zusammenklappen und sind somit mobil einsetzbar.

Erstklassige Bildqualität

Für ein gestochen scharfes, farbgetreues Bild in Full HD-Auflösung sorgt das reflexionsfreie Display, während die hochauflösende, schwenkbare Kamera mit einem optisch-digitalen Zoom eine bis zu 45-fache Vergrößerung ermöglicht. Für den perfekten Lesekomfort lässt sich das Lesegut dank des neuentwickelten Autofokus sofort scharfstellen. Bei Bedarf kann man diesen auch abschalten, sodass man noch besser unter der Kamera schreiben kann. Dank des sehr großen Sehfelds hat man bei einer 1,3-fachen Vergrößerung einen hervorragenden Überblick über das Lesegut. Um den Kontrast zu verstärken, können Nutzer zwischen 14 verschiedenen Falschfarbmodi wählen. Auch für eine homogene, schlagschattenfreie Ausleuchtung ist gesorgt, denn sowohl im Basisarm als auch an der Monitorunterseite befinden sich leistungsstarke LEDs.

Foto: Eschenbach

Einfache Bedienbarkeit

Intuitiv belegte Tasten und ein übersichtliches Menü machen das Bedienen des Geräts für Jung und Alt zum Kinderspiel. So lässt sich die gewünschte Vergrößerung einfach und flüssig über einen leichtgängigen Drehknopf einstellen. Mithilfe der Überblicksfunktion wird die Vergrößerung schnell wieder auf 1,3-fach verkleinert und man erhält eine perfekte Übersicht über das Lesegut. Für einen noch besseren Lesekomfort gibt es zudem eine Leselinien- und Lesezeilenfunktion, die bei Bedarf dazu geschaltet werden kann. Das Menü ist mit eindeutigen Symbolen und einer verständlichen Sprachausgabe in fünf Sprachen klar und einfach aufgebaut. Dadurch lassen sich Funktionen und Einstellungen schnell und leicht anpassen.

Klappbar und portabel

Dank eines benutzerfreundlichen Klappmechanismus lassen sich vario DIGITAL FHD und vario DIGITAL FHD Advanced im Handumdrehen auf- und abbauen, und sind trotzdem äußerst stabil. So können beispielsweise Stöße gegen den Tisch das Gerät nicht erschüttern. In Kombination mit einem Gewicht von 6,3 kg und einem handlichen, ergonomischen Tragegriff sind die beiden neuen Bildschirmlesegeräte ideal für den mobilen Gebrauch geeignet und somit vielseitig und individuell einsetzbar.

Zusätzliche Ausstattungsmerkmale von vario DIGITAL FHD Advanced

vario DIGITAL FHD Advanced bietet zusätzliche Ausstattungselemente, die für noch mehr Lesekomfort sorgen. Genauso wie visolux DIGITAL XL FHD verfügt auch vario DIGITAL FHD Advanced über Dynamic Line Scrolling (DLS) und somit über einen „digitalen XY-Tisch“. Dadurch kann der Bildausschnitt innerhalb des Sehfeldes horizontal und vertikal verschoben werden, ohne dass das Lesegut bewegt werden muss.

Dank der mitgelieferten Fernbedienung wird die Bedienung noch komfortabler: Per Tastendruck lässt sich die Vergrößerung ändern, die Kontrastfarbe einstellen und die Überblicksanzeige wählen. Auch DLS kann einfach mit der Fernbedienung

gesteuert werden.

Dank eines HDMI-Eingangs am Display kann vario DIGITAL FHD Advanced zudem an einen Camcorder angeschlossen werden, um somit weit Entferntes nah heranzuholen. Die flexible Konstruktion sorgt darüber hinaus dafür, dass vario DIGITAL FHD Advanced auch als Spiegel verwendbar ist. Somit wird das Frisieren, die Gesichtspflege oder das Schminken erheblich erleichtert.

Optional ist vario DIGITAL FHD Advanced auch als akkubetriebene Variante verfügbar und ist somit noch flexibler einsetzbar. Die Betriebsdauer des Akkus beträgt 4,5 Stunden.

Fazit

Mit vario DIGITAL FHD und vario DIGITAL FHD Advanced hat Eschenbach Optik zwei neue Bildschirmlesegeräte entwickelt, die alle Anforderungen hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Handhabung hervorragend erfüllen und die Lebensqualität von Menschen mit verminderter Sehkraft erheblich verbessern. Darüber hinaus punkten sie mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Features im Überblick

· Reflexionsfreies 15,6 Zoll-Display

· Bewegliche Full HD-Kamera mit optisch-digitalem Zoom und Autofokus

· 1,3-fache – 45-fache Vergrößerung mit flüssigem Zoomverhalten

· 14 Falschfarbmodi

· Großes Sehfeld

· Leichtgängige Drehknöpfe

· Homogene, schlagschattenfreie LED-Beleuchtung

· Zuschaltbare Leselinien- und Lesezeilenfunktion

· Bedienung über intuitiv belegte Tasten und ein übersichtliches Menü

· Verständliche Sprachausgabe des Menüs in fünf Sprachen (abschaltbar)

· Benutzerfreundlicher Klappmechanismus

· Handlicher, ergonomischer Tragegriff

· Kompakte Größe mit folgenden Abmessungen: 378 x 460 x 132 mm

· Gewicht: 6,3 kg oder 6,6 kg (inkl. Batterie)

· Lieferung inkl. Bedienungsanleitung, AC Adapter, Netzkabel für EU, US, GB, AU, USB-Kabel (Type C), Mikrofasertuch (inkl. Fernbedienung und HDMI-Kabel für vario DIGITAL FHD Advanced)

Zusätzliche technisches Features von vario DIGITAL FHD Advanced

· Dynamic Line Scrolling: Horizontales und vertikales Verschieben des Lesebereichs im Display

· Inkl. Fernbedienung für eine noch komfortablere Bedienung

· Zusätzlicher HDMI-Eingang zum Anschluss einer externen Kamera mit Livebild-Übertragung

· Auch als Spiegel verwendbar

· Optional auch als akkubetriebene Variante erhältlich

UVPs:

· vario DIGITAL FHD: 2.298,00 €

· vario DIGITAL FHD Advanced (ohne Akku): 2.598,00 €

· vario DIGITAL FHD Advanced (mit Akku): 2.850,00 €

Eschenbach Optik

Eschenbach Optik mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von Brillenfassungen und Sonnenbrillen über Ferngläser bis hin zu Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit mehr als 530 Mitarbeiter – davon rund 275 in Deutschland. Mit Tochtergesellschaften in zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist Eschenbach Optik global präsent.