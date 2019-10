Marco Höft ist der neue Manager des Repair Centers von Topcon Deutschland.

Topcon hat in Deutschland zwei neue Teammitglieder bekommen. Unter anderem verstärkt ein neuer Manager für das Repair Center den führenden Hersteller für diagnostische und chirurgische Instrumente in der Ophthalmologie und Augenoptik.

Neuer Manager für das Repair Center

Seit dem 01. Oktober verstärkt Marco Höft (42) bei Topcon Deutschland Medical GmbH den Bereich Operations and Services. Damit ergänzt Marco Höft das bislang zweiköpfige Managerteam in diesem Bereich. Höft ist staatlich geprüfter Medizintechniker und hat zuvor lange Jahre die Medizintechnik in verschiedenen Krankenhäusern geleitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit in Willich wird sich Höft mit seinem Team um die Instandsetzung von Geräten kümmern. „Ich freue mich auf diese Herausforderung in einem anderen Tätigkeitsumfeld und möchte meine Expertise bestmöglich bei Topcon einbringen“, so der Grevenbroicher, Marco Höft.

Unterstützung für das Marketing

Die Topcon Deutschland Medical GmbH hat zum 01. Oktober Unterstützung im Marketing erhalten: Katrin Schubert (29) wirkt seitdem als Marketing Specialist am Willicher Standort mit. Zuvor war Katrin Schubert knapp sechs Jahre als Leiterin für PR und Marketing im Wohlfahrtsbereich aktiv. Dank ihres Studiums im Health Care Management bringt die Krefelderin auch medizinisches Hintergrundwissen in ihre neue Tätigkeit ein. „Mit ihrem Wissen im Marketing und PR ergänzend zu den Kenntnissen im Health Care-Bereich bringt Katrin Schubert genau das mit, was wir uns in unserem aktuellen Entwicklungsprozess wünschen“, freut sich Topcon-Geschäftsführer Dirk Dembski. (Tc/rf)