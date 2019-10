Foto: evil eye

Im Herbst 2019 betritt mit der Marke evil eye ein Newcomer den Sportbrillenmarkt, der neue Maßstäbe bei hoch funktionellen Sportbrillen setzt. Dahinter steckt die geballte Kompetenz von Silhouette International, einem in Familienbesitz befindlichen Unternehmen mit rund 1600 Mitarbeitern weltweit und Sitz in Linz (Österreich). Alle evil eye Sportbrillen werden in Österreich entwickelt und in Präzision gefertigt, für jedes Modell ist eine optische Verglasung in individueller Sehstärke möglich – ebenfalls „Made in Austria“!

Von der Entwicklung bis zur Produktion, von der Anpassung bis zur perfekten Performance: evil eye Sportbrillen bieten beste Sicht und Schutz beim Sport. Innovative Technologien, kompromisslose Qualität und die perfekte Harmonie aus Design, Material und Optik ermöglichen eine Spitzenleistung auch bei höchsten Ansprüchen.

Die Basis bilden das langjährige Knowhow und die technische Expertise von Silhouette International mit über 55 Jahren Erfahrung im Premiumbrillensegment und über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Sportbrillen. Das in Familienbesitz befindliche Unternehmen mit weltweit rund 1600 Mitarbeitern entwickelt und produziert am Stammsitz in Linz (Österreich) nicht nur die Brillen der Marken Silhouette und neubau, sondern ab sofort auch die hochfunktionellen evil eye Sportbrillen.

Kompromissloser Schutz durch innovative Technologien

evil eye stattet jedes Modell mit hochwertiger Filter-Technologie aus, die für ein entspanntes Sehen sorgt und somit eine optimale Sicht beim Sport ermöglicht – auch bei optischer Verglasung. Extrem widerstandsfähige Polycarbonat-Filter mit höchster optischer Güte schützen die Augen vor äußeren Einflüssen wie Sonne, Wind, Staub, Regen oder Insekten und bieten 100% UVA, B- und C-Schutz (UV400).

Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten lassen sich evil eye Sportbrillen an jede Kopfform und jede Sportart anpassen. Dies ermöglicht einen rutschfesten, druckfreien und sicheren Sitz während des Sports. Das exklusiv für evil eye entwickelte, antiallergische Rahmenmaterial PPX® ist ultraleicht, extrem robust und trotzdem elastisch. Es garantiert Flexibilität, Widerstands-fähigkeit und Langlebigkeit.

Perfekte Sicht für Spitzenleistungen – alles aus einer Hand

Gutes Sehen ist beim Sport Grundvoraussetzung für Spitzenleistungen, Sicherheit und Spaß. Damit keiner dieser Aspekte zu kurz kommt bietet evil eye für jede seiner Sportbrillen eine optische Verglasung an, je nach Modell optional mit Direktverglasung, Adapter oder Clip-In. Durch die Entwicklung der durchgängigen Produktionskette von Fassungen und optischen Gläsern im „Silhouette International Lens Lab“ am Firmenstandort Linz garantiert evil eye höchste Standards sowie eine ständige Qualitätssicherung.

Foto: evil eye

Die erste evil eye-Kollektion ist ab sofort in Deutschland und in der Schweiz im Fachhandel erhältlich. In Österreich ist sie ab Mitte November bei den jeweiligen Partnern verfügbar. Weitere Informationen auf www.evileye.com