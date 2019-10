Kering Eyewear und Safilo haben die Verlängerung ihrer Kooperationsvereinbarung für Gucci Eyewear bekannt gegeben. Es geht um Herstellung und Lieferung geht.

Die dreijährige Partnerschaft tritt ab Januar 2021 in Kraft und bietet eine vollständige Kontinuität zum vorherigen Vertrag der bis Dezember 2020 läuft.

Die Entscheidung ist das Ergebnis einer dreijährigen Zusammenarbeit, in deren Verlauf die beiden Gruppen eine vertrauenswürdige Beziehung aufgebaut haben, basierend auf dem erstklassigen Service von Safilo, deren unvergleichlicher Produktqualität und einzigartiger Handwerkskunst, so eine Pressemitteilung. All dies seien Schlüsselelemente für Kering Eyewear.

Kering Eyewear und Safilo sind sich seit jeher ihrer sozialen Verantwortung bewusst und teilen eine gemeinsame Vision, sich für die Erhaltung der italienischen Produktionsstandorte der Brillenherstellung einzusetzen. Die langfristige Partnerschaft baut auf der Produktkompetenz von Safilo auf, die eine 85-jährige Geschichte hat und

bekräftigt das Engagement beider Unternehmen für die Produktion Made in Italy.