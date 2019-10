Von der Bohne zur Brille

Basis des natural3D bildet ein Öl, gewonnen aus der Bohne der Rizinuspflanze, mit dem neubau eyewear bereits seit 2017 unter dem Namen naturalPX arbeitet. naturalPX besteht zu 65 Prozent aus Rizinusöl und wird für Brillen im Spritzgussverfahren verwendet, um einzigartig leichte und flexible Fassungen herzustellen. Mit natural3D kann nun erstmalig ein in Gänze natürliches Material auch im 3D-Drucker verwendet werden. Eine Methode, die neubau eyewear Schicht für Schicht zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positioniert. Zunächst sind ab April vier optische Brillen und drei Sonnenbrillen – darunter auch die Special Edition 2020 – aus dem 100 Prozent bio-basierten Material geplant. Um die Bügel komfortabel an den Brillenträger anzupassen, wird neubau eyewear eine formbare Titanium Nadel in den 3D-Druck der Modelle integrieren. Dreidimensionale Nachhaltigkeit Die Brillenproduktion mithilfe des 3D-Drucks ist eine Erfolgsgeschichte für neubau eyewear. Bereits das Produktionsverfahren ist ressourcenschonend, da das Kunststoffpulver Schicht für Schicht von einem Laser verschmolzen und überschüssiges Material weiterverwendet wird. Als Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeit im Brillensegment hat neubau eyewear in der Vergangenheit bereits mehrere Modelle mit 3D-Applikationen gelauncht – bis dato aber noch kein komplettes Modell. Dies ändert sich 2020 mit den natural3D Brillen. Weitere Informationen zu den Modellen folgen Ende des Jahres 2019.



Über neubau eyewear

Das Brillenlabel neubau eyewear kombiniert unter der Leitung von Global Brand Director Daniel Liktor den frischen Esprit junger, kreativer Köpfe mit langjähriger Expertise und nachhaltiger Produktion. neubau eyewear ist eine Marke des österreichischen Erfolgsunternehmens Silhouette International und profitiert von dessen jahrzehntelangem Know-how. So vereinen sie in einem Produkt höchste Qualitätsansprüche mit dynamischem Fortschritt in Technologie und Design. Bereits seit 2017 verwendet neubau eyewear für seine extrem flexiblen und leichten Brillengestelle mit naturalPX einen natürlichen Rohstoff, der zu 65 Prozent aus dem hochwertigen Öl der Rizinuspflanze gewonnen wird. 2020 gehen sie mit der Verwendung eines 100 Prozent bio-basierten Materials – das sogenannte natural3D – noch einen Schritt weiter und produzieren als erste europäische Brand komplett nachhaltige Brillen im 3D-Druckverfahren.