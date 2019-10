Die Kölner Filiale von Mister Spex. Foto: Mister Spex

Mister Spex hat seinen zwölften Store in Deutschland eröffnet.

Im neuen Geschäft von Mister Spex, das am 2. Oktober in Köln eröffnet wurde, können Kunden auf einer Verkaufsfläche von über 100 m2 auf eine Auswahl von mehr als 800 Brillen sowie Sonnenbrillen zugreifen. Gleichzeitig haben sie Zugang zu dem gesamten Online-Sortiment mit rund 11.000 Fassungen von über 150 Marken. Der neue Store befindet sich im Rhein-Center im Kölner Stadtteil Weiden und bietet Besuchern neben der großen Produktauswahl sowie persönlichen Fachberatung kostenlose Dienstleistungen wie Sehtests und Brillenanpassungen. Mit dem neuen Geschäft betreibt Mister Spex insgesamt 13 eigene Stores.

„Nordrhein-Westfalen ist als bevölkerungsstärkste Region Deutschlands ein wichtiger Fokus für uns“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Die Nachfrage nach unserer einzigartigen Kombination der Welten on- und offline ist hier stark ausgeprägt. Daher sehen wir viel Potential in der lokalen Präsenz von Mister Spex in NRW. Der neue Store in Köln ergänzt dabei perfekt unsere dort bereits bestehenden fünf Geschäfte in Dortmund, Essen, Bochum, Oberhausen und Münster.“

„Alle Zeichen stehen bei uns weiterhin auf Expansion“, ergänzt Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer bei Mister Spex. „Bis Ende 2020 planen wir, insgesamt 40 Stores zu betreiben. Unser Multichannel-Ansatz mit dem kundenzentrierten Shoppingerlebnis und trendorientierten Sortiment vermittelt den Spaß am Brillenkauf. Dabei steht unserer Optiker-Expertise im Mittelpunkt, die wir Kunden über alle Kanäle auf einfache Art und Weise anbieten. Diese besondere Kombination aus Online-Shop, eigenen Stores sowie mehr als 500 Partneroptikern ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. So können Sie das Einkaufserlebnis nach ihren Wünschen gestalten.“

Im Februar 2016 eröffnete Mister Spex seinen ersten Store im Berliner Einkaufszentrum Alexa. Bis heute folgten zwölf weitere Geschäfte: in der Berliner Schloßstraße, im Centro in Oberhausen, Bremen, Bochum, Dortmund, im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, Erfurt, Essen, Münster, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. Bislang wurde das Store-Konzept bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Nach dem Red Dot Design Award 2016 folgten 2017 der POPAI D-A-CH Award sowie der renommierten iF DESIGN AWARD in der Disziplin „Interior Architecture“.

Anschrift des neuen Mister Spex Stores in Köln:

Mister Spex im Rhein-Center

Aachener Str. 1253

50858 Köln

Öffnungszeiten:

Mo.-Sa.: 10:00 – 20:00 Uhr